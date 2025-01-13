Тюменцев предупредили о новом росте цен на самые простые продукты

Posted 13 января, 04:33
Published 13 января, 04:33
Modified 13 января, 04:35
Updated 13 января, 04:35
Доктор экономических наук, профессор УрГЭУ Максим Марамыгин спрогнозировал, что российская экономика не рухнет, но тюменцам придется шире раскрыть кошельки. Виной всему — инфляция.
«Январь будет спокойный. А дальше цены поползут вверх. Скачок цен на бензин будет в районе конца февраля — в марте. Это тоже традиционно, ежегодно», — сказал эксперт порталу 72.RU.
Кандидат экономических наук Константин Селянин напомнил, что больше других продуктов в цене выросли картофель, сливочное масло и молоко. По его данным, спрос на самые простые продукты вырос, а предложение упало, и тенденция сохранится в 2025 году.
«К сожалению, будут дорожать самые простые продукты питания. И пострадают самые малоимущие», — спрогнозировал Селянин.
В конце 2024 года аналитики Банка России заявили, что продукты в Тюменской области стали дорожать медленнее. А гречка и помидоры даже подешевели за год.