Цены на мороженое подскочили почти на 25% в Тюменской области

Posted 7 января, 10:29
Published 7 января, 10:29
Modified 7 января, 10:31
Updated 7 января, 10:31
Мороженое резко выросло в цене в декабре 2024 года. Виной всему — взлетевшая стоимость сливочного масла и молока на фоне сезонного снижения объемов сырья. При этом, самым дорогим в производстве стало лакомство в вафельном стаканчике, оно и поднялось в цене заметнее других видов.
«Мороженое в вафельном стаканчике является одним из дорогих в производстве. В нем используется больше смеси из сливочного масла и молока, чем в других позициях. Эскимо без глазури производить дешевле, — рассказал коммерческий директор фирмы „Ландис“ Игорь Первухин. Эта компания производит мороженое под маркой „Тюменский пломбир“.
Средняя цена за 100 г в торговых сетях области составила 89 рублей, что на 23% выше того же периода 2023 года. Мороженое в вафельном стаканчике подорожало на все 24%. В целом по России цены выросли на 25% и 27% соответственно. Мороженое в рожке подорожало на 18%, эскимо — на 10%.
Производители указали на подорожание основных компонентов мороженого: сливочного масла на 75% и молока на 50%. Производитель мороженого марок «Магнат» и «Инмарко» компания «Юнилевер Русь» также напомнила, что продукцию стало дорого перевозить, пишет РБК Тюмень.
По данным «Союзмолоко», производители отправили на рынок на 24% больше продукции, чем в 2023 году. А ведь тогда россияне съели рекордное количество мороженого — более 0,5 млн тонн, или 3 кг на человека.