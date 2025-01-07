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Posted 7 января, 10:29

Published 7 января, 10:29

Modified 7 января, 10:31

Updated 7 января, 10:31

Цены на мороженое подскочили почти на 25% в Тюменской области

Цены на мороженое подскочили почти на 25% в Тюменской области

7 января 2025, 10:29
Фото: 1MI.
Холодное лакомство зимой внезапно выросло в цене на 10-24% в зависимости от вида. Производители винят во всем ингредиенты, подорожавшие на 50% и даже 75%.

Мороженое резко выросло в цене в декабре 2024 года. Виной всему — взлетевшая стоимость сливочного масла и молока на фоне сезонного снижения объемов сырья. При этом, самым дорогим в производстве стало лакомство в вафельном стаканчике, оно и поднялось в цене заметнее других видов.

«Мороженое в вафельном стаканчике является одним из дорогих в производстве. В нем используется больше смеси из сливочного масла и молока, чем в других позициях. Эскимо без глазури производить дешевле, — рассказал коммерческий директор фирмы „Ландис“ Игорь Первухин. Эта компания производит мороженое под маркой „Тюменский пломбир“.
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Средняя цена за 100 г в торговых сетях области составила 89 рублей, что на 23% выше того же периода 2023 года. Мороженое в вафельном стаканчике подорожало на все 24%. В целом по России цены выросли на 25% и 27% соответственно. Мороженое в рожке подорожало на 18%, эскимо — на 10%.

Производители указали на подорожание основных компонентов мороженого: сливочного масла на 75% и молока на 50%. Производитель мороженого марок «Магнат» и «Инмарко» компания «Юнилевер Русь» также напомнила, что продукцию стало дорого перевозить, пишет РБК Тюмень.

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По данным «Союзмолоко», производители отправили на рынок на 24% больше продукции, чем в 2023 году. А ведь тогда россияне съели рекордное количество мороженого — более 0,5 млн тонн, или 3 кг на человека.

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#Марина Коржина#Общество#Тюменская область#Рост цен#Производство#Мороженое
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