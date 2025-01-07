Цены на мороженое подскочили почти на 25% в Тюменской области

Средняя цена за 100 г в торговых сетях области составила 89 рублей, что на 23% выше того же периода 2023 года. Мороженое в вафельном стаканчике подорожало на все 24%. В целом по России цены выросли на 25% и 27% соответственно. Мороженое в рожке подорожало на 18%, эскимо — на 10%.