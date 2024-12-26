Гречка подешевела — ЦБ заявил о замедлении инфляции в Тюменской области

Posted 26 декабря, 02:48
Published 26 декабря, 02:48
Modified 26 декабря, 02:50
Updated 26 декабря, 02:50
По итогам ноября рост цен на свинину, колбасы, копченое мясо, фарш, яйца замедлился по сравнению с октябрем. А все потому, что и темпы инфляции пошли вниз, ведь предприниматели в целом по стране и в регионе стали производить больше продукции и отправлять ее на прилавки. Лидерами в этом списке как раз и стали некоторые мясные продукты и яйца.
В ноябре годовой прирост цен составил 7,3%, хотя в октябре показал уровень 7,7% в Тюменской области и 8,9% по России, следует из данных Отделения Банка России по региону.
Цена на куриные яйца после всех скандалов и усилий по налаживанию импорта в ноябре 2024 года держались на уровне ноября 2023-го. А чай, помидоры, вермишель, гречка за год даже подешевели.
Однако сливочное масло выросло в цене на 33,5% за год, у некоторых производителей — почти в 2 раза. Специалисты объяснили это снижением надоев и наценкой торговых сетей. Специалисты Тюменской области также отметили, что за 2024 год уменьшилось поголовье коров и другого скота.