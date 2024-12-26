Гречка подешевела — ЦБ заявил о замедлении инфляции в Тюменской области

По итогам ноября рост цен на свинину, колбасы, копченое мясо, фарш, яйца замедлился по сравнению с октябрем. А все потому, что и темпы инфляции пошли вниз, ведь предприниматели в целом по стране и в регионе стали производить больше продукции и отправлять ее на прилавки. Лидерами в этом списке как раз и стали некоторые мясные продукты и яйца.