nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 декабря, 02:48

Published 26 декабря, 02:48

Modified 26 декабря, 02:50

Updated 26 декабря, 02:50

Гречка подешевела — ЦБ заявил о замедлении инфляции в Тюменской области

Гречка подешевела — ЦБ заявил о замедлении инфляции в Тюменской области

26 декабря 2024, 02:48
Фото: 1MI.
Аналитики Банка России заметили, что продукты в Тюменской области стали дорожать медленнее. А гречка и помидоры даже подешевели за год.

По итогам ноября рост цен на свинину, колбасы, копченое мясо, фарш, яйца замедлился по сравнению с октябрем. А все потому, что и темпы инфляции пошли вниз, ведь предприниматели в целом по стране и в регионе стали производить больше продукции и отправлять ее на прилавки. Лидерами в этом списке как раз и стали некоторые мясные продукты и яйца.

Жители Тюмени начали воровать из магазинов сливочное масло
Узнать подробнее

В ноябре годовой прирост цен составил 7,3%, хотя в октябре показал уровень 7,7% в Тюменской области и 8,9% по России, следует из данных Отделения Банка России по региону.

Цена на куриные яйца после всех скандалов и усилий по налаживанию импорта в ноябре 2024 года держались на уровне ноября 2023-го. А чай, помидоры, вермишель, гречка за год даже подешевели.

В Тюмени резко подорожал «бутербродный» набор
Узнать подробнее

Однако сливочное масло выросло в цене на 33,5% за год, у некоторых производителей — почти в 2 раза. Специалисты объяснили это снижением надоев и наценкой торговых сетей. Специалисты Тюменской области также отметили, что за 2024 год уменьшилось поголовье коров и другого скота.

Читайте также:
В Центробанке России допустили повышение ключевой ставки в декабреПроизводство масла в Тюменской области сократилось в пользу сметаныБензин снова вырос в цене в Тюменской области
#Марина Коржина#Общество#Тюменская область#Цены#Продукты#Инфляция#Банк России
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика