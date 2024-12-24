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Posted 24 декабря, 11:44

Published 24 декабря, 11:44

Modified 24 декабря, 12:05

Updated 24 декабря, 12:05

В Тюмени резко подорожал «бутербродный» набор

В Тюмени резко подорожал «бутербродный» набор

24 декабря 2024, 11:44
Фото: Изображение Midjourney.
В Тюмени подорожал основной набор бутерброда для завтрака. Речь идет о трех продуктах — это батон, масло и сыр.

Как сообщает Тюменьстат, в уходящем году больше всего подорожали именно масло, сыр и даже не батон, а хлеб в целом. На 30, 14 и 13,5% соответственно. Не столь значительно подорожала молочная продукция, рыба и сахар.

Есть при этом и те продукты, которые подешевели. Яйца — почти на четверть, и макароны, но меньше, чем на один процент.

Среди непродовольственных товаров подорожали мебель (на 10,2%), табачные изделия (на 8,8%), медикаменты и парфюмерия. Бензин тоже вырос в цене, почти на 10%. Дизель — почти на 8.

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Ранее сообщалось о том, что цены на квартиры эконом-класса в Тюмени за месяц выросли на 5%.

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#Александр Смирнов#Общество#Новости тюмени#Цены#Цены на бензин
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