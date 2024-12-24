В Тюмени резко подорожал «бутербродный» набор

Posted 24 декабря, 11:44
Published 24 декабря, 11:44
Modified 24 декабря, 12:05
Updated 24 декабря, 12:05
Как сообщает Тюменьстат, в уходящем году больше всего подорожали именно масло, сыр и даже не батон, а хлеб в целом. На 30, 14 и 13,5% соответственно. Не столь значительно подорожала молочная продукция, рыба и сахар.
Есть при этом и те продукты, которые подешевели. Яйца — почти на четверть, и макароны, но меньше, чем на один процент.
Среди непродовольственных товаров подорожали мебель (на 10,2%), табачные изделия (на 8,8%), медикаменты и парфюмерия. Бензин тоже вырос в цене, почти на 10%. Дизель — почти на 8.