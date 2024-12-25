Ждем нового подорожания масла? В Тюменской области снизилось производство молока

Posted 25 декабря, 13:37
Published 25 декабря, 13:37
Modified 25 декабря, 13:39
Updated 25 декабря, 13:39
В Тюменской области за прошедший год наблюдается снижение производства сырого молока, а также уменьшение численности коров и другого скота. Эти проблемы были озвучены директором профильного департамента Владимиром Чейметовым на расширенном заседании правительства.
«Производство молока упало почти на один процент в целом по региону. Самые ощутимые падения произошли в Заводоуковском и Голышмановском районах. Поголовье крупного рогатого скота сократилось почти на 10%. На 2% уменьшилось поголовье свиней. А вот овец и коз за год стало в 2,5 раза больше», — отметил Чейметов.
Снижение объемов производства сырого молока и численности скота также связано с уменьшением доли частных фермерских хозяйств в отрасли. Как было отмечено ранее, многие фермеры закрывают свои предприятия из-за низкой рентабельности и недостаточной государственной помощи.