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Posted 25 декабря, 13:37

Published 25 декабря, 13:37

Modified 25 декабря, 13:39

Updated 25 декабря, 13:39

Ждем нового подорожания масла? В Тюменской области снизилось производство молока

Ждем нового подорожания масла? В Тюменской области снизилось производство молока

25 декабря 2024, 13:37
Фото: 1MI.
Проблему с производством молочных изделий обсудили на засадании правительства.

В Тюменской области за прошедший год наблюдается снижение производства сырого молока, а также уменьшение численности коров и другого скота. Эти проблемы были озвучены директором профильного департамента Владимиром Чейметовым на расширенном заседании правительства.

«Производство молока упало почти на один процент в целом по региону. Самые ощутимые падения произошли в Заводоуковском и Голышмановском районах. Поголовье крупного рогатого скота сократилось почти на 10%. На 2% уменьшилось поголовье свиней. А вот овец и коз за год стало в 2,5 раза больше», — отметил Чейметов.

Снижение объемов производства сырого молока и численности скота также связано с уменьшением доли частных фермерских хозяйств в отрасли. Как было отмечено ранее, многие фермеры закрывают свои предприятия из-за низкой рентабельности и недостаточной государственной помощи.

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Ранее мы описывали, что подорожало в Тюмени за 2024 год и как сильно?

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#Иван Солдатов#Общество#Новости тюмени#Цены#Молоко
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