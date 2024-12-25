Тюменцам рассказали, как сэкономить на приготовлении новогодних салатов

В период новогодних хлопот, когда времени на готовку салатов может не быть совсем, россиян выручает готовая еда, которую можно найти на полках торговой сети или заказать с доставкой на дом. Из трех наиболее популярных новогодних салатов из линейки готовых блюд «Пятёрочки» самым выгодным решением является «Оливье»: его стоимость за аналогичный объем на 6% ниже «Сельди под шубой» и на 11% ниже «Крабового салата». Готовая «Сельдь под шубой» выгоднее «Крабового салата» на 5%.