nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 декабря, 12:39

Published 25 декабря, 12:39

Modified 25 декабря, 12:41

Updated 25 декабря, 12:41

Тюменцам рассказали, как сэкономить на приготовлении новогодних салатов

Тюменцам рассказали, как сэкономить на приготовлении новогодних салатов

25 декабря 2024, 12:39
Фото: Изображение Midjourney.
Аналитики торговой сети «Пятёрочка» подсчитали, какие из традиционных салатов выгоднее всего приготовить для встречи Нового года.

Самым бюджетным салатом оказалась «Селедка под шубой», стоимость ингредиентов для которой в среднем получается 138 рублей на килограмм готового блюда, что в два раза меньше, чем для «Крабового салата» и «Оливье». Для тех, кто ищет максимальную выгоду, стоит обратить свое внимание на продукты собственных торговых марок сети, тогда полный набор ингредиентов может стать дешевле еще почти на 30%.

Традиционно ни один новогодний стол в России не обходится без «Оливье». Средняя стоимость ингредиентов для приготовления любимого салата россиян (около 2 кг) из продуктов известных брендов составляет 451 рублей*, а из собственных торговых марок — 330 рублей или на 27% меньше. Самый дорогой продукт в рецепте — вареная колбаса — обойдется на 70% выгоднее при выборе собственных торговых марок. Картофель и куриные яйца СТМ будут выгоднее на 19%.

Дешевле всего приготовить «Оливье» из продуктов известных марок смогут жители Приволжья и Юга России. Здесь набор ингредиентов обойдется в 423 и 436 рублей соответственно. При выборе же продукции собственных торговых марок «Пятёрочки», самый бюджетный «Оливье» можно приготовить в Восточном федеральном округе — его стоимость составит всего 311 рублей.

Тем, кто стремится оптимизировать свои траты на новогодний стол, стоит обратить особое внимание на «Сельдь под шубой». В среднем по стране, в пересчете на один килограмм, стоимость этого салата обойдется покупателям «Пятёрочки» в 138 рублей из продуктов известных брендов и еще на 16% дешевле при выборе собственных торговых марок — 116 рублей. Главный ингредиент — сельдь — из ассортимента собственных торговых марок сети стоит на 21% брендовых аналогов. Самой бюджетной «Сельдь под шубой» станет для жителей Приволжья и Юга России.

Любителям «Крабового салата», чтобы оптимизировать затраты на его приготовления, следует выбрать продукты СТМ, ведь ключевой ингредиент для него, крабовые палочки, в среднем обойдутся на 40% дешевле в сравнении с тем же продуктом от популярных брендов. Один килограмм салата, приготовленного из продуктов собственных торговых марок, обойдется почти на 30% дешевле: 202 рубля против 284 рубля.

В период новогодних хлопот, когда времени на готовку салатов может не быть совсем, россиян выручает готовая еда, которую можно найти на полках торговой сети или заказать с доставкой на дом. Из трех наиболее популярных новогодних салатов из линейки готовых блюд «Пятёрочки» самым выгодным решением является «Оливье»: его стоимость за аналогичный объем на 6% ниже «Сельди под шубой» и на 11% ниже «Крабового салата». Готовая «Сельдь под шубой» выгоднее «Крабового салата» на 5%.

*Стоимость актуальна на первую неделю декабря 2024 г.

#Общество#Тюмень#Аналитика#Тюменская область#Россия#Магазин "Пятерочка"#Праздник#Праздничный стол#Экономия#Новогодний стол#Оливье
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика