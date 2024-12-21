Жители Тюмени начали воровать из магазинов сливочное масло

Posted 21 декабря, 11:09
Published 21 декабря, 11:09
Modified 21 декабря, 11:12
Updated 21 декабря, 11:12
«Подозреваемый был одет в куртку темно-синего цвета с капюшоном, джинсы темно-синего цвета, на лице маска черного цвета. Рост 1,75-1,8 метра», — указано в ориентировке.
Отметим, сегодня средняя стоимость сливочного масла варьируется от 210 до 280 рублей за пачку весом 180 граммов. Стоимость продукта зависит от жирности и марки. Килограмм масла продают в Тюмени за 1 191 рубль, неделей ранее цена была ниже почти на 50 рублей.
По данным Тюменьстата, в этом году сливочное масло попало в число продуктов-лидеров по росту стоимости. С начала года оно подорожало более чем на 30%.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени задержали местного жителя, который обворовал несколько продуктовых магазинов. В отношении тюменца возбуждено уголовное дело по статье «Мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию»