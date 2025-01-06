Картофель в Тюмени подорожал почти в два раза. Почему?

Posted 6 января, 05:34
Published 6 января, 05:34
Modified 6 января, 12:07
Updated 6 января, 12:07
По информации тюменских властей, причинами подорожания картофеля стало снижение урожайности вследствие майских заморозков. Также на рост стоимости влияние оказало увеличение транспортных расходов.
По данным Росстата, в 2024 году в регионе существенно выросли цены не только на картофель, но и другие овощи: капусту, морковь, лук. В частности, капуста подорожала на 42,5% — с 32 до 46,17 рубля, морковь на 20,8% — до 50 рублей, стоимость лука увеличилась на 62% — с 34,84 до 56,44 рубля.
Также увеличились цены на огурцы — год назад килограмм стоит 284 рубля, сегодня более 300 рублей. Стоимость томатов, напротив, снизилась — с 281 рубля до 269 рублей.
Что касается фруктов, то яблоки подорожали на 21% — средняя стоимость килограмма сегодня составляет 156 рублей. Год назад килограмм яблок продавали в тюменских торговых точках на 27,60 рубля дешевле.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за последний год стоимость сливочного масла увеличилась на 35,5%. Средняя цена килограмма составляет более 1 тысячи 173 рублей.