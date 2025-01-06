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Posted 6 января, 05:34

Published 6 января, 05:34

Modified 6 января, 12:07

Updated 6 января, 12:07

В Тюменской области практически в 2 раза подорожал картофель

Картофель в Тюмени подорожал почти в два раза. Почему?

6 января 2025, 05:34
Фото: 1MI.

В Тюменской области практически в 2 раза подорожал картофель

Стоимость картофеля в Тюменской области за последний год увеличилась на 95%. Если в начале января 2024 года килограмм данного овоща стоил порядка 27 рублей, то сегодня более 53 рублей.

По информации тюменских властей, причинами подорожания картофеля стало снижение урожайности вследствие майских заморозков. Также на рост стоимости влияние оказало увеличение транспортных расходов.

По данным Росстата, в 2024 году в регионе существенно выросли цены не только на картофель, но и другие овощи: капусту, морковь, лук. В частности, капуста подорожала на 42,5% — с 32 до 46,17 рубля, морковь на 20,8% — до 50 рублей, стоимость лука увеличилась на 62% — с 34,84 до 56,44 рубля.

Также увеличились цены на огурцы — год назад килограмм стоит 284 рубля, сегодня более 300 рублей. Стоимость томатов, напротив, снизилась — с 281 рубля до 269 рублей.

Что касается фруктов, то яблоки подорожали на 21% — средняя стоимость килограмма сегодня составляет 156 рублей. Год назад килограмм яблок продавали в тюменских торговых точках на 27,60 рубля дешевле.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за последний год стоимость сливочного масла увеличилась на 35,5%. Средняя цена килограмма составляет более 1 тысячи 173 рублей.

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