Картофель в Тюмени подорожал почти в два раза. Почему?

По данным Росстата, в 2024 году в регионе существенно выросли цены не только на картофель, но и другие овощи: капусту, морковь, лук. В частности, капуста подорожала на 42,5% — с 32 до 46,17 рубля, морковь на 20,8% — до 50 рублей, стоимость лука увеличилась на 62% — с 34,84 до 56,44 рубля.