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Posted 2 января, 02:05

Published 2 января, 02:05

Modified 2 января, 02:05

Updated 2 января, 02:05

Эксперт рассказал, что подорожает в Тюмени в 2025 году.

Цены в Тюмени: что уже подорожало и чего ожидать в 2025 году?

2 января 2025, 02:05
Фото: 1MI. Эксперт рассказал, что подорожает в Тюмени в 2025 году.

Эксперт рассказал, что подорожает в Тюмени в 2025 году

В 2024 году тюменцев ждали финансовые сюрпризы: цены на многие товары и услуги значительно выросли, а инфляция оставила заметный след в бюджете местных жителей. Однако, несмотря на рост цен, в 2025 году регион снова столкнется с новыми вызовами, и эксперты прогнозируют, что подорожание продолжится.

Рост цен в Тюмени

В 2024 году Тюмень, как и многие другие регионы России, столкнулась с резким ростом цен на различные товары и услуги. Экономика продолжает адаптироваться к изменяющимся внешним и внутренним условиям.

«В Тюмени, как и в других регионах России, продолжается рост цен, который напрямую влияет на стоимость товаров и услуг. В 2024 году многие продукты и услуги стали дороже из-за общей экономической ситуации в стране», — рассказал «Нашему городу экономист Леонид Вараксин.

Стоимость сырья и топлива увеличилась, что повлияло на производство и транспортировку товаров. Это, в свою очередь, привело к росту цен на многие продукты. Также одной из причин удорожания стало повышение стоимости электроэнергии, воды, отопления и других коммунальных услуг.

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Что подорожало в Тюмени в 2024 году?

По данным Тюменьстата, в 2024 году в Тюмени наблюдается рост цен на многие товары и услуги. Прежде всего, это касается продуктов питания, услуг ЖКХ, транспорта и жилья. Остановимся на каждом из этих аспектов более подробно.

Продукты питания

Одним из самых заметных факторов роста цен в Тюмени в 2024 году стали продукты питания. Как показывает статистика, цены на многие основные продукты выросли значительно.

  • Мясо — цены на мясные изделия увеличились в среднем на 15-20%. Особенно подорожали свинина и говядина, что связано с ростом цен на корма для скота и повышением затрат на транспортировку.
  • Молочная продукция — молоко, творог и сыр подорожали на 10-12%. Это связано с увеличением затрат на производство и логистику, а также с ростом цен на зерно, которое используется для кормления скота.
  • Хлеб и хлебобулочные изделия — в 2024 году цена на хлеб возросла на 7-10%, что также связано с удорожанием муки и энергоресурсов, используемых в производстве.
  • Овощи и фрукты — некоторые виды овощей, такие как картофель и морковь, подорожали на 5-8%. Особенно ощутимым стал рост цен на сезонные продукты, такие как помидоры и огурцы, которые в 2024 году в Тюмени стоили на 10-15% дороже.

Это удорожание продуктов питания оказалось ощутимым ударом по семейным бюджетам, особенно для семей с детьми и пенсионеров. Жители Тюмени начали искать способы сэкономить, переходя на более дешевые продукты.

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Транспорт

Транспортные расходы также подскочили в 2024 году. Особенно ощутимо это повлияло на стоимость общественного и личного транспорта.

  • Цены на бензин — в 2024 году бензин подорожал на 12-15%. Это связано с ростом мировых цен на нефть и сокращением объемов добычи внутри страны.
  • Проезд в общественном транспорте — тарифы на проезд в трамваях, автобусах и маршрутках увеличились на 5-7%. Это обусловлено повышением цен на топливо и энергоносители.
  • Такси — в среднем стоимость поездки в такси увеличилась на 10-12%, что также является результатом роста цен на топливо и повышения арендной платы для таксистов.
«В 2024 году стоимость пассажирских перевозок и туристических поездок также значительно выросла. Это произошло из-за роста цен на топливо, колебаний курса валют и увеличения тарифов на транспортные услуги. Стоимость как внутригородских, так и междугородних поездок увеличилась», — отметил экономист.
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Квартирный вопрос

Цены на аренду жилья в Тюмени продолжали расти в 2024 году, что связано с высоким спросом на жилье и дефицитом предложения на рынке недвижимости. В результате арендаторы сталкивались с увеличением стоимости аренды квартир на 10-15%. В центре города и в новых жилых комплексах цены на аренду увеличились еще больше.

Для покупки жилья ситуация также не стала проще. В 2024 году средняя цена за квадратный метр жилья в Тюмени увеличилась на 8-10%. Это связано с ростом строительных затрат и ключевой ставкой.

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Медицинские услуги и лекарства

Рост цен в 2024 году коснулся и сферы здравоохранения. Стоимость лекарств и медицинских услуг увеличилась на 7-9%. Особенно это отразилось на лекарствах для лечения хронических заболеваний, а также на косметологических и стоматологических услугах, которые стали дороже на 10-12%.

Это создало дополнительные трудности для жителей региона, особенно для пожилых людей и семей с детьми, которые нуждаются в регулярном медицинском обслуживании.

«Некоторые товары, особенно те, которые ввозятся из-за границы, стали дороже из-за ослабления рубля и роста внешнеэкономических тарифов. Это коснулось как готовой продукции, так и комплектующих для производства.В частности, повышение цен на лекарства и парфюмерно-косметические товары связано с удорожанием импортных товаров и нестабильностью валютного рынка», — объяснил экономист.
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Что подорожает в 2025 году?

Согласно прогнозам эксперта, в 2025 году можно ожидать дальнейшего роста цен по всем перечисленным категориям.

«В 2025 году рост цен на продукты питания продолжится. Особенно подорожают мясо, молочные продукты и овощи. В среднем продукты питания вырастут на 8-10%. Причинами этого станут рост цен на зерно, корм для животных, а также изменения в климате, которые могут повлиять на урожайность сельскохозяйственных культур», — говорит Вараксин.

В 2025 году рост цен на бензин продолжится, что приведет к удорожанию проезда в общественном транспорте и такси. Это может составить 10-12% в год. Также эксперты предупреждают, что цены на услуги такси могут вырасти из-за роста стоимости содержания автомобилей и аренды.

С учетом роста цен на строительные материалы, а также высоких темпов роста населения в Тюмени, в 2025 году можно ожидать продолжение роста цен на аренду и покупку жилья. По прогнозам, цены на аренду вырастут на 10-12%, а покупка жилья подорожает на 8-10%.

С учетом инфляции и роста затрат на лекарства в 2024 году, в 2025 году также можно ожидать увеличение цен на медицинские услуги и лекарства. Это составит примерно 5-7%.

В 2024 году Тюмень столкнулась с несколькими вызовами, связанными с ростом цен на продукты питания, коммунальные услуги, транспорт и жилье. Прогнозы на 2025 год также неутешительные — рост цен продолжится, что повлияет на финансовое положение многих тюменцев. Важно понимать, что рост цен является следствием целого ряда факторов, таких как инфляция, увеличение стоимости энергоносителей и строительных материалов, а также изменения на внешних рынках.

Чтобы минимизировать влияние инфляции на бюджет, тюменцам рекомендуется более тщательно планировать свои расходы.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что в январе 2025 года в Тюменской области вступят в силу ряд новых законов и нововведений.

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