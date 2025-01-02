Цены в Тюмени: что уже подорожало и чего ожидать в 2025 году?

Цены на аренду жилья в Тюмени продолжали расти в 2024 году, что связано с высоким спросом на жилье и дефицитом предложения на рынке недвижимости. В результате арендаторы сталкивались с увеличением стоимости аренды квартир на 10-15%. В центре города и в новых жилых комплексах цены на аренду увеличились еще больше.