В Тюменскую область придет резкое похолодание

Posted 27 декабря, 11:04
Published 27 декабря, 11:04
Modified 27 декабря, 11:06
Updated 27 декабря, 11:06
Так, в воскресенье похолодает до -15 градусов.
— Тюмень, прогноз погоды, на 29 декабря. Температура воздуха ночью составит -15 градусов, днем воздух прогреется до -8, — указано в сообщении.
В воскресенье также прогнозируется небольшой или умеренный снег. Ветер будет доходить 12 метров в секунду.
Напомним, в новогоднюю ночь в Тюмени ожидается аномальная погода — температура воздуха будет превышать климатическую норму на 6 градусов. Последний раз такие аномалии были зарегистрированы в 2003 году.