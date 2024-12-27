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Posted 27 декабря, 11:04

Published 27 декабря, 11:04

Modified 27 декабря, 11:06

Updated 27 декабря, 11:06

В Тюменскую область придет резкое похолодание

В Тюменскую область придет резкое похолодание

27 декабря 2024, 11:04
Фото: 1MI.
Сюжет
Прогноз погоды
По информации Обь-Иртышского УГМС, в нашем городе похолодает до минус 15 градусов. Такая погода ожидается в воскресенье, 29 декабря.

Так, в воскресенье похолодает до -15 градусов.

— Тюмень, прогноз погоды, на 29 декабря. Температура воздуха ночью составит -15 градусов, днем воздух прогреется до -8, — указано в сообщении.

В воскресенье также прогнозируется небольшой или умеренный снег. Ветер будет доходить 12 метров в секунду.

Напомним, в новогоднюю ночь в Тюмени ожидается аномальная погода — температура воздуха будет превышать климатическую норму на 6 градусов. Последний раз такие аномалии были зарегистрированы в 2003 году.

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