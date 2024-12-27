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Posted 27 декабря, 01:00

Published 27 декабря, 01:00

Modified 27 декабря, 01:00

Updated 27 декабря, 01:00

Стал известен график магнитных бурь на январь 2025 года

Метеозависимые, готовимся. График магнитных бурь на январь 2025 года в Тюмени

27 декабря 2024, 01:00
Фото: Изображение Midjourney.

Стал известен график магнитных бурь на январь 2025 года

Стал известен прогноз солнечной активности и возмущений на январь 2025 года. Информация размещена на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

По информации сайта Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики, первая магнитная буря обрушится на нашу планету в новогодние праздники, уже 5 января.

После солнечные вспышки атакуют Землю 10 января. Геоудары составят от четырех до пяти баллов мощности. С 11 по 15 января прогнозируется затишье. Новые геомагнитные колебания наступят с 16 по 19 января. Геоудары также составят от четырех до пяти баллов.

По словам тюменского астронома Виталия Угренинова, в случае прилета выброса и начала сильных геомагнитных возмущений специалисты оперативно дают информацию.

Добавим, что за прошедшие сутки резко повысились вероятности формирования на Солнце крупных вспышек X класса. Наблюдается ряд предвестников, среди которых заметный рост фонового рентгеновского излучения Солнца, а также быстрое увеличение площади солнечных активных центров, отмечают специалисты.

Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

Магнитные бури — весьма неприятное явление. В это время у метеопатов может наблюдаться депрессия, апатия, раздражительность, быстрая смена настроения, обострение хронических болезней, повышение давления или нарушение сна.

Врачи советуют не напрягаться на работе и дома, практиковать глубокое дыхание и расслабление мышц для снятия напряжения, слушать расслабляющую музыку для релаксации, заниматься любимым делом, побольше спать.

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