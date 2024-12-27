Метеозависимые, готовимся. График магнитных бурь на январь 2025 года в Тюмени

Posted 27 декабря, 01:00
Published 27 декабря, 01:00
Modified 27 декабря, 01:00
Updated 27 декабря, 01:00
По информации сайта Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики, первая магнитная буря обрушится на нашу планету в новогодние праздники, уже 5 января.
После солнечные вспышки атакуют Землю 10 января. Геоудары составят от четырех до пяти баллов мощности. С 11 по 15 января прогнозируется затишье. Новые геомагнитные колебания наступят с 16 по 19 января. Геоудары также составят от четырех до пяти баллов.
По словам тюменского астронома Виталия Угренинова, в случае прилета выброса и начала сильных геомагнитных возмущений специалисты оперативно дают информацию.
Добавим, что за прошедшие сутки резко повысились вероятности формирования на Солнце крупных вспышек X класса. Наблюдается ряд предвестников, среди которых заметный рост фонового рентгеновского излучения Солнца, а также быстрое увеличение площади солнечных активных центров, отмечают специалисты.
Магнитные бури — весьма неприятное явление. В это время у метеопатов может наблюдаться депрессия, апатия, раздражительность, быстрая смена настроения, обострение хронических болезней, повышение давления или нарушение сна.
Врачи советуют не напрягаться на работе и дома, практиковать глубокое дыхание и расслабление мышц для снятия напряжения, слушать расслабляющую музыку для релаксации, заниматься любимым делом, побольше спать.
Ранее главный инженер тюменской обсерватории рассказал «Нашему городу», почему участились северные сияния.