Метеозависимые, готовимся. График магнитных бурь на январь 2025 года в Тюмени

После солнечные вспышки атакуют Землю 10 января. Геоудары составят от четырех до пяти баллов мощности. С 11 по 15 января прогнозируется затишье. Новые геомагнитные колебания наступят с 16 по 19 января. Геоудары также составят от четырех до пяти баллов.