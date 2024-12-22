А дождь будет? В новогоднюю ночь в Тюмени ожидается аномальная погода

Posted 22 декабря, 11:36
Published 22 декабря, 11:36
Modified 22 декабря, 11:38
Updated 22 декабря, 11:38
«Температурный график декабря 2024 года идет практически нога в ногу с рекордным графиком декабря 2003 года. Как минимум еще две недели в городе будет сохраняться преобладание теплой погоды с небольшим количеством осадков и с умеренными и непродолжительными похолоданиями», — рассказал «Нашему Городу» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
По прогнозам метеоролога, в ночь с 31 декабря на 1 января столбики термометров не опустятся ниже -3….-8. В первый день 2025 года в областной столице похолодает до -15…-17, 2 января вновь потеплеет до -3…-8.
«В период новогодних каникул ожидаются кратковременные похолодания до -15 только 1, 4 и 5 января. При этом, даже до -20 температура воздуха не опустится. В остальные дни среднесуточная температура воздуха составит -2…-8. Ожидаются умеренные осадки в виде снега, казусы в виде дождя маловероятны», — отметил Александр Шувалов.
И добавил, что причинами аномальной зимы-2024 в Тюменской области стали теплые потоки ветра западного направления, влияние общих тенденций глобального изменения климата.
«В перспективе, а именно в течение ближайших 30 лет, может произойти сокращение продолжительности зимнего периода, увеличение продолжительности летнего периода. А также повышение зимних температур на 2-3 градуса и летних на 1-1,5 градуса, увеличение объема осадков в летнее время года, продолжительности вегетационного периода», — пояснил Александр Шувалов.
Ранее «Наш Город» писал, что предновогодняя неделя в Тюменской области ожидается аномально теплой — среднесуточная температура воздуха составит -2…-8. В понедельник, 23 декабря, столбики термометров в Тюмени покажут -2…-5.