Тюменские таксисты рассказали о способах заработка в новогоднюю ночь

Ранее «Наш Город» писал, что в ночь с 31 декабря на 1 января тюменские таксисты поднимут цены на услуги в 2-5 раз. Стоимость поездки, за которую в обычный день приходится отдавать 200-300 рублей, составит 1200-1300 рублей.