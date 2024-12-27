Тюменские таксисты рассказали о способах заработка в новогоднюю ночь

Posted 27 декабря, 05:02
Published 27 декабря, 05:02
Modified 27 декабря, 05:04
Updated 27 декабря, 05:04
«Нужно выезжать на линию сразу после боя курантов. Тогда и коэффициент выше и итоговая сумма больше. Зачастую стоимость одного заказа доходит до 2500 рублей. И это только в одну сторону», — рассказал Ура.Ру один из водителей.
И добавил, что в среднем за новогоднюю ночь можно заработать порядка 10 000 рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в ночь с 31 декабря на 1 января тюменские таксисты поднимут цены на услуги в 2-5 раз. Стоимость поездки, за которую в обычный день приходится отдавать 200-300 рублей, составит 1200-1300 рублей.