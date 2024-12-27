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Posted 27 декабря, 05:02

Published 27 декабря, 05:02

Modified 27 декабря, 05:04

Updated 27 декабря, 05:04

Тюменские таксисты рассказали о способах заработка в новогоднюю ночь

Тюменские таксисты рассказали о способах заработка в новогоднюю ночь

27 декабря 2024, 05:02
Фото: 1MI.

Тюменские таксисты рассказали о способах заработка в новогоднюю ночь

Сюжет
Новый год
По словам сотрудников таксофирм, самый пик заказов приходится на первые двадцать минут после полуночи. В это же время действует высокий тариф.
«Нужно выезжать на линию сразу после боя курантов. Тогда и коэффициент выше и итоговая сумма больше. Зачастую стоимость одного заказа доходит до 2500 рублей. И это только в одну сторону», — рассказал Ура.Ру один из водителей.

И добавил, что в среднем за новогоднюю ночь можно заработать порядка 10 000 рублей.

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Ранее «Наш Город» писал, что в ночь с 31 декабря на 1 января тюменские таксисты поднимут цены на услуги в 2-5 раз. Стоимость поездки, за которую в обычный день приходится отдавать 200-300 рублей, составит 1200-1300 рублей.

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