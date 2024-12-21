Власти опубликовали график работы тюменских автобусов в новогодние каникулы

Posted 21 декабря, 05:27
Published 21 декабря, 05:27
Modified 21 декабря, 05:29
Updated 21 декабря, 05:29
30 и 31 декабря общественный транспорт будет ездить по расписанию выходных дней, с 1 по 3 января — по графику воскресных дней с увеличением интервала движения и сохранением утренних и вечерних рейсов, с 4 по 8 января 2025 года — по графику выходных дней.
Получить подробную справочную информацию о работе общественного транспорта тюменцы могут по телефону информационно-справочной службы МКУ «Тюменьгортранс» 8-800-250-07-22 (звонок бесплатный), на сайте или в мобильном приложении для смартфонов и планшетов на операционных системах Android и iOS «Тюменский транспорт».
Ранее «Наш Город» писал, что последняя рабочая неделя декабря будет шестидневной. В субботу, 28 декабря, жители России, в том числе тюменцы, будут работать за выходной понедельник, 30 декабря