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Posted 21 декабря, 05:27

Published 21 декабря, 05:27

Modified 21 декабря, 05:29

Updated 21 декабря, 05:29

Власти опубликовали график работы тюменских автобусов в новогодние каникулы

Власти опубликовали график работы тюменских автобусов в новогодние каникулы

21 декабря 2024, 05:27
Фото: 1MI.
Сюжет
Общественный транспорт
Расписание общественного транспорта на период праздников изменят. В последний рабочий день этого года, 28 декабря, автобусы в Тюмени будут работать по графику будних дней.

30 и 31 декабря общественный транспорт будет ездить по расписанию выходных дней, с 1 по 3 января — по графику воскресных дней с увеличением интервала движения и сохранением утренних и вечерних рейсов, с 4 по 8 января 2025 года — по графику выходных дней.

Получить подробную справочную информацию о работе общественного транспорта тюменцы могут по телефону информационно-справочной службы МКУ «Тюменьгортранс» 8-800-250-07-22 (звонок бесплатный), на сайте или в мобильном приложении для смартфонов и планшетов на операционных системах Android и iOS «Тюменский транспорт».

В Тюмени с января подорожает проезд в автобусах
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Ранее «Наш Город» писал, что последняя рабочая неделя декабря будет шестидневной. В субботу, 28 декабря, жители России, в том числе тюменцы, будут работать за выходной понедельник, 30 декабря

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Общественный транспорт#Автобусы#Новости тюмени#Праздники#Новый год
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