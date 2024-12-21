Власти опубликовали график работы тюменских автобусов в новогодние каникулы

30 и 31 декабря общественный транспорт будет ездить по расписанию выходных дней, с 1 по 3 января — по графику воскресных дней с увеличением интервала движения и сохранением утренних и вечерних рейсов, с 4 по 8 января 2025 года — по графику выходных дней.