Корпоративам — бой: таксисты отказываются развозить повеселившихся тюменцев

Posted 26 декабря, 04:43
Published 26 декабря, 04:43
Modified 26 декабря, 04:46
Updated 26 декабря, 04:46
В Тюмени таксисты отказываются брать заказы от участников корпоративов. Некоторые такие поездки заканчиваются плачевно для водителей, а кое-кого последствия догоняют и на следующий день.
Заявки из кафе и ресторанов, где проводят корпоративы, все чаще долго «висят» в программе без исполнителей. Водители не хотят везти подвыпивших тюменцев, потому что не могут предсказать финал таких поездок. Уже в текущем декабре были случаи, когда пассажиры дрались с водителем или отказывались платить.
«Многие пассажиры после них ведут себя неадекватно: грубят водителям и отказываются платить за проезд. Такие случаи уже были и в этом году», — рассказал владелец одного из местных таксопарков URA.RU.
Некоторым водителям попадается другой тип подвыпивших пассажиров. Во время поездки они в приступе щедрости сорят деньгами: могут оставить две-три тысячи рублей чаевых. Но утром, проспавшись, находят водителей и требуют вернуть деньги.
Сотрудник одного из тюменских заведений общепита рассказал, что участники корпоративов показывают на мероприятиях «дикую» натуру. После выпитого они устраивают стриптиз, увольняются напоказ и громко перемывают кости коллегам.