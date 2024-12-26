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Posted 26 декабря, 04:43

Published 26 декабря, 04:43

Modified 26 декабря, 04:46

Updated 26 декабря, 04:46

Корпоративам — бой: таксисты отказываются развозить повеселившихся тюменцев

Корпоративам — бой: таксисты отказываются развозить повеселившихся тюменцев

26 декабря 2024, 04:43
Фото: 1MI.
Сюжет
Новый год
В Тюмени таксисты отказываются брать заказы от участников корпоративов. Некоторые такие поездки заканчиваются плачевно для водителей, а кое-кого последствия догоняют и на следующий день.

В Тюмени таксисты отказываются брать заказы от участников корпоративов. Некоторые такие поездки заканчиваются плачевно для водителей, а кое-кого последствия догоняют и на следующий день.

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Заявки из кафе и ресторанов, где проводят корпоративы, все чаще долго «висят» в программе без исполнителей. Водители не хотят везти подвыпивших тюменцев, потому что не могут предсказать финал таких поездок. Уже в текущем декабре были случаи, когда пассажиры дрались с водителем или отказывались платить.

«Многие пассажиры после них ведут себя неадекватно: грубят водителям и отказываются платить за проезд. Такие случаи уже были и в этом году», — рассказал владелец одного из местных таксопарков URA.RU.
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Некоторым водителям попадается другой тип подвыпивших пассажиров. Во время поездки они в приступе щедрости сорят деньгами: могут оставить две-три тысячи рублей чаевых. Но утром, проспавшись, находят водителей и требуют вернуть деньги.

Сотрудник одного из тюменских заведений общепита рассказал, что участники корпоративов показывают на мероприятиях «дикую» натуру. После выпитого они устраивают стриптиз, увольняются напоказ и громко перемывают кости коллегам.

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#Марина Коржина#Общество#Происшествия#Тюмень#Такси#Новый год#Корпоративы
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