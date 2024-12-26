Корпоративам — бой: таксисты отказываются развозить повеселившихся тюменцев

Заявки из кафе и ресторанов, где проводят корпоративы, все чаще долго «висят» в программе без исполнителей. Водители не хотят везти подвыпивших тюменцев, потому что не могут предсказать финал таких поездок. Уже в текущем декабре были случаи, когда пассажиры дрались с водителем или отказывались платить.