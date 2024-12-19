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Posted 19 декабря, 02:58

Published 19 декабря, 02:58

Modified 19 декабря, 03:00

Updated 19 декабря, 03:00

Ушли в отрыв: цены на корпоратив в Тюмени прибавили до 50%

Ушли в отрыв: цены на корпоратив в Тюмени прибавили до 50%

19 декабря 2024, 02:58
Фото: 1MI.
Сюжет
Новый год
Новогодние корпоративы в ресторанах обойдутся тюменцам на 10-50% дороже, чем в прошлом году. При этом, посадочных мест в сетевых заведениях стало меньше.

Повеселиться в преддверии Нового года или в новогоднюю ночь в Тюмени стало заметно дороже. Где-то стоимость корпоратива выросла на пару тысяч, а где-то почти воловину, но более 70% мест уже забронированы.

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Сеть «МаксиМ» проведет новогодние мероприятия в двух заведениях, а не в трех, как годом ранее. За одного человека придется заплатить 6-7 тыс. рублей, хотя в 2023 году отпраздновать можно было за 5-5,8 тыс. рублей.

Sobolev Alliance тоже решили организовать корпоративы в двух заведениях вместо четырех, как в прошлом году. в сети заявили, что спрос на подобные мероприятия упал на 30%, но подтвердили бронь на 95% мест. Стоимость на одну персону — 4,9-6 тыс. рублей в зависимости от даты, а в новогоднюю ночь цена вырастет до 7,5 тыс. рублей. В прошлом году празднование обходилось в 4,5-7 тыс. рублей на человека.

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Ресторан #СибирьСибирь приглашает на корпоратив уже не за 12 тыс. рублей, а за 18 тыс. рублей. Веселье в заведении ночью 31 декабря обойдется в 23 тыс. рублей при прошлогодней цене в 15 тыс. рублей. При этом, 70-80% мест под новогодние корпоративы уже забронированы, узнали в РБК Тюмень.

Тем, кто не хочет отмечать в ресторане, «Наш Город» рассказывал об альтернативе. Новый год можно встретить в загородном доме с организацией под ключ, музыкантами, Дед Морозом и Снегурочкой.

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#Марина Коржина#Общество#Тюмень#Новый год#Корпоративы#Новый год 2025
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