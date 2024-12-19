Ушли в отрыв: цены на корпоратив в Тюмени прибавили до 50%

Sobolev Alliance тоже решили организовать корпоративы в двух заведениях вместо четырех, как в прошлом году. в сети заявили, что спрос на подобные мероприятия упал на 30%, но подтвердили бронь на 95% мест. Стоимость на одну персону — 4,9-6 тыс. рублей в зависимости от даты, а в новогоднюю ночь цена вырастет до 7,5 тыс. рублей. В прошлом году празднование обходилось в 4,5-7 тыс. рублей на человека.