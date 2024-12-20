Они дикие! Официант рассказал, как ведут себя тюменцы на корпоративах

Posted 20 декабря, 06:42
Published 20 декабря, 06:42
Modified 20 декабря, 06:44
Updated 20 декабря, 06:44
Официанту нравится наблюдать за тем, как залы наполняются с приходом гостей. Изысканные женщины в платьях и мужчины в шикарных костюмах радуют глаз и вызывают восхищение. Однако продолжается это обычно не так долго.
«Некоторых хватает на полчаса. Сначала все сидят с ровными спинками, аккуратно едят приборами и строят из себя людей из высшего общества. Но после пары бокалов, дамы уже начинают скидывать туфли, раскидываться на стульях, а мужчины снимают пиджаки. Тут становится ясно, что скоро будет весело», — говорит Серов.
За столиками сначала царит атмосфера светских бесед и комплиментов, которая быстро сменяется сплетнями и кокетством. Коллеги, которые явно являются супругами, но не друг для друга, становятся всё ближе. Официант замечает, что во многих коллективах есть так называемая «рабочая семья» — партнеры, которые особенно близки только в офисе. На корпоративе сразу становится ясно, насколько тесны эти связи.
«В какой-то момент все пересаживаются и начинаются брачные игры клерков. Выглядит это все нелепо и неловко, особенно, когда они выходят танцевать. А о том, что некоторые парами делают в туалетах я даже думать не хочу. Вроде взрослые люди, а превращают корпоратив, а подростковую вписку — дикари какие-то», — говорит официант.
Разумеется, так себя ведут не все, однако, по словам Дмитрия, достаточно часто коллективы даже именитых компаний проявляют себя таким образом.
Дмитрий отмечает, что уже несколько корпоративов заканчивались увольнениями. Один раз у него даже просили «бумажку и ручку», чтобы написать заявление. Авторами таких просьб обычно были чем-то раздосадованные гости.
«Не у всех всё легко и весело проходит. У некоторых, видать, копится всё на работе и в какой-то момент вырывается. Люди ругаться начинают, угрожать увольнениями. Но думаю, что потом все извиняются и работают дальше. Но спектакли отыгрывают эффектные. Со слезами, резкими уходами из-за стола и разок чуть до драки не дошло», — рассказывает сотрудник ресторана.
А некоторые могут быть уволены не по своей воле. Случается, что поведение некоторых сотрудников вынуждает руководство пригласить работника в отдел кадров следующим утром. Так, один из работников известной в городе компании начал рассказывать новым знакомым за последним столиком корпоративные тайны и то, что он «проворачивает», чтобы повысить эффективность работы. Но он не учел, что говорил уже слишком громко, а коллеги не особо его любят, а потому те стали снимать его на видео и обсуждать, как завтра покажут это руководству и избавятся от нежеланного коллеги.
Но не все уходят в отрыв на корпоративах. Есть и более хитрые люди.
«Стратегов видно издалека. Они почти не пьют и стараются понравится парочке конкретных людей. Видимо должность себе выбивают, зарплату или еще что-то. Вроде как даже успешно получается, но не факт, что обещания на следующий день станут реальностью», — считает официант.
Но есть среди отдыхающих на корпоративах тюменцев и особенные, которых официант любит больше всех. Обычно это женщины за 40, работающие на средних должностях.
«Они не строят из себя ничего. Заходит эта зажигалочка и мир светлее становится. Она и водки с мужиками выпьет, и на танцполе всем молоденьким нос утрет. Чаевые оставит и еще комплиментами всех одарит», — восхищенно говорит официант.
Именно с таких женщин Дмитрий рекомендует брать пример тюменцам. Он говорит, что со стороны сразу видно, кто и что из себя представляет. И попытки показаться другим человеком чаще выглядят комично, а не элегантно. А потому на корпоративе лучше оставаться собой, но помнить о самоконтроле и не перебирать с выпивкой.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тюмени за прошедший год цены на проведение корпоративных мероприятий и празднование Нового года в кафе и ресторанах выросли на 10–50%. Это связано с увеличением стоимости продуктов и ростом издержек заведений.