Они дикие! Официант рассказал, как ведут себя тюменцы на корпоративах

А некоторые могут быть уволены не по своей воле. Случается, что поведение некоторых сотрудников вынуждает руководство пригласить работника в отдел кадров следующим утром. Так, один из работников известной в городе компании начал рассказывать новым знакомым за последним столиком корпоративные тайны и то, что он «проворачивает», чтобы повысить эффективность работы. Но он не учел, что говорил уже слишком громко, а коллеги не особо его любят, а потому те стали снимать его на видео и обсуждать, как завтра покажут это руководству и избавятся от нежеланного коллеги.