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Posted 20 декабря, 06:42

Published 20 декабря, 06:42

Modified 20 декабря, 06:44

Updated 20 декабря, 06:44

Официант рассказал, как ведут себя тюменцы на корпоративах.

Они дикие! Официант рассказал, как ведут себя тюменцы на корпоративах

20 декабря 2024, 06:42
Фото: 1MI. Официант рассказал, как ведут себя тюменцы на корпоративах.

Официант рассказал, как ведут себя тюменцы на корпоративах

Сюжет
Новый год
Тюменцы с удовольствием отмечают Новый год в кругу своих коллег. В рестораны люди приходят нарядные и красивые, но не все уходят оттуда в таком же виде. О том, что происходит на корпоративных вечеринках в Тюмени, «Нашему городу» рассказал официант Дмитрий Серов.

Скромность уходит быстро

Официанту нравится наблюдать за тем, как залы наполняются с приходом гостей. Изысканные женщины в платьях и мужчины в шикарных костюмах радуют глаз и вызывают восхищение. Однако продолжается это обычно не так долго.

«Некоторых хватает на полчаса. Сначала все сидят с ровными спинками, аккуратно едят приборами и строят из себя людей из высшего общества. Но после пары бокалов, дамы уже начинают скидывать туфли, раскидываться на стульях, а мужчины снимают пиджаки. Тут становится ясно, что скоро будет весело», — говорит Серов.

За столиками сначала царит атмосфера светских бесед и комплиментов, которая быстро сменяется сплетнями и кокетством. Коллеги, которые явно являются супругами, но не друг для друга, становятся всё ближе. Официант замечает, что во многих коллективах есть так называемая «рабочая семья» — партнеры, которые особенно близки только в офисе. На корпоративе сразу становится ясно, насколько тесны эти связи.

«В какой-то момент все пересаживаются и начинаются брачные игры клерков. Выглядит это все нелепо и неловко, особенно, когда они выходят танцевать. А о том, что некоторые парами делают в туалетах я даже думать не хочу. Вроде взрослые люди, а превращают корпоратив, а подростковую вписку — дикари какие-то», — говорит официант.

Разумеется, так себя ведут не все, однако, по словам Дмитрия, достаточно часто коллективы даже именитых компаний проявляют себя таким образом.

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Последуют ли увольнения?

Дмитрий отмечает, что уже несколько корпоративов заканчивались увольнениями. Один раз у него даже просили «бумажку и ручку», чтобы написать заявление. Авторами таких просьб обычно были чем-то раздосадованные гости.

«Не у всех всё легко и весело проходит. У некоторых, видать, копится всё на работе и в какой-то момент вырывается. Люди ругаться начинают, угрожать увольнениями. Но думаю, что потом все извиняются и работают дальше. Но спектакли отыгрывают эффектные. Со слезами, резкими уходами из-за стола и разок чуть до драки не дошло», — рассказывает сотрудник ресторана.

А некоторые могут быть уволены не по своей воле. Случается, что поведение некоторых сотрудников вынуждает руководство пригласить работника в отдел кадров следующим утром. Так, один из работников известной в городе компании начал рассказывать новым знакомым за последним столиком корпоративные тайны и то, что он «проворачивает», чтобы повысить эффективность работы. Но он не учел, что говорил уже слишком громко, а коллеги не особо его любят, а потому те стали снимать его на видео и обсуждать, как завтра покажут это руководству и избавятся от нежеланного коллеги.

Но не все уходят в отрыв на корпоративах. Есть и более хитрые люди.

«Стратегов видно издалека. Они почти не пьют и стараются понравится парочке конкретных людей. Видимо должность себе выбивают, зарплату или еще что-то. Вроде как даже успешно получается, но не факт, что обещания на следующий день станут реальностью», — считает официант.
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Зажигающие женщины за 40

Но есть среди отдыхающих на корпоративах тюменцев и особенные, которых официант любит больше всех. Обычно это женщины за 40, работающие на средних должностях.

«Они не строят из себя ничего. Заходит эта зажигалочка и мир светлее становится. Она и водки с мужиками выпьет, и на танцполе всем молоденьким нос утрет. Чаевые оставит и еще комплиментами всех одарит», — восхищенно говорит официант.

Именно с таких женщин Дмитрий рекомендует брать пример тюменцам. Он говорит, что со стороны сразу видно, кто и что из себя представляет. И попытки показаться другим человеком чаще выглядят комично, а не элегантно. А потому на корпоративе лучше оставаться собой, но помнить о самоконтроле и не перебирать с выпивкой.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тюмени за прошедший год цены на проведение корпоративных мероприятий и празднование Нового года в кафе и ресторанах выросли на 10–50%. Это связано с увеличением стоимости продуктов и ростом издержек заведений.

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