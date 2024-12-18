100 тысяч рублей за две недели: в Тюмени ищут продавцов елок

Posted 18 декабря, 08:07
Published 18 декабря, 08:07
Modified 18 декабря, 08:09
Updated 18 декабря, 08:09
В опубликованном на сайте Авито предложении указано, что опыт работы не требуется, важное условие — наличие теплой одежды и умение продавать и разговаривать. За две недели работы работодатель обещает заработок в размере 50-100 тысяч рублей.
Указано, что размер зарплаты будет зависеть от числа проданных деревьев, график гибкий, имеются даже ночные смены.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени за последний год в пять раз выросло число вакансий с частичной занятостью. В большинстве случаев компаниям требуются курьеры, водители, продавцы, операторы call-центра.