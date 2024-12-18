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Posted 18 декабря, 08:07

Published 18 декабря, 08:07

Modified 18 декабря, 08:09

Updated 18 декабря, 08:09

В Тюмени ищут продавцов елок за зарплату 100 тысяч рублей

100 тысяч рублей за две недели: в Тюмени ищут продавцов елок

18 декабря 2024, 08:07
Фото: nashgorod.ru.

В Тюмени ищут продавцов елок за зарплату 100 тысяч рублей

Сюжет
Новый год
В Тюмени открылась одна из самых новогодних вакансий — вакансия продавца живых елей. В областной столице объявили о поиске желающих торговать новогодними деревьями на улице в период с 15 по 31 декабря.

В опубликованном на сайте Авито предложении указано, что опыт работы не требуется, важное условие — наличие теплой одежды и умение продавать и разговаривать. За две недели работы работодатель обещает заработок в размере 50-100 тысяч рублей.

Указано, что размер зарплаты будет зависеть от числа проданных деревьев, график гибкий, имеются даже ночные смены.

Елочные базары откроются в Тюмени через несколько дней
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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени за последний год в пять раз выросло число вакансий с частичной занятостью. В большинстве случаев компаниям требуются курьеры, водители, продавцы, операторы call-центра.

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