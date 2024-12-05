Стоимость новогодних корпоративов в тюменских ресторанах выросла на 50%

Одновременно с тем спрос на корпоративы увеличился по сравнению с 2023 годом. По словам управляющего рестораном #СибирьСибирь Никиты Новосельцева, в настоящее время в заведении уже забронировано порядка70-80% мест под новогодние корпоративы. Стоимость билетов в этом году варьируется от 18 тысяч до 23 тысяч рублей. Годом ранее цены не превышали 12-15 тысяч.