Стоимость новогодних корпоративов в тюменских ресторанах выросла на 50%

Posted 5 декабря, 04:17
Published 5 декабря, 04:17
Modified 5 декабря, 04:19
Updated 5 декабря, 04:19
Одновременно с тем спрос на корпоративы увеличился по сравнению с 2023 годом. По словам управляющего рестораном #СибирьСибирь Никиты Новосельцева, в настоящее время в заведении уже забронировано порядка70-80% мест под новогодние корпоративы. Стоимость билетов в этом году варьируется от 18 тысяч до 23 тысяч рублей. Годом ранее цены не превышали 12-15 тысяч.
В сетевых заведениях Sobolev Alliance на данный момент забронировано порядка 95%. Средняя цена билета 5-6 тысяч рублей, новогодней ночи — 7,5 тысячи рублей. В сети «МаксиМ» в этом году новогодние мероприятия будут проходить в двух заведениях. В среднем за новогоднее мероприятие придется заплатить от 6 до 7 тысяч рублей, пишет РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени за последний год выросли цены на елки — как на искусственные, так и на живые. В среднем стоимость одного из главных атрибутов праздника увеличилась на 10-20% — самая дешевая стоит не менее 3,5 тысячи рублей