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Posted 5 декабря, 04:17

Published 5 декабря, 04:17

Modified 5 декабря, 04:19

Updated 5 декабря, 04:19

Стоимость новогодних корпоративов в тюменских ресторанах выросла на 50%

Стоимость новогодних корпоративов в тюменских ресторанах выросла на 50%

5 декабря 2024, 04:17
Фото: 1MI.
Сюжет
Новый год
В Тюмени за последний год стоимость корпоративов и новогодней ночи в кафе и ресторанах увеличилась от 10 до 50%. Причиной повышения стоимости услуг общепита стал рост цен на продукты и рост расходов на издержки.

Одновременно с тем спрос на корпоративы увеличился по сравнению с 2023 годом. По словам управляющего рестораном #СибирьСибирь Никиты Новосельцева, в настоящее время в заведении уже забронировано порядка70-80% мест под новогодние корпоративы. Стоимость билетов в этом году варьируется от 18 тысяч до 23 тысяч рублей. Годом ранее цены не превышали 12-15 тысяч.

В сетевых заведениях Sobolev Alliance на данный момент забронировано порядка 95%. Средняя цена билета 5-6 тысяч рублей, новогодней ночи — 7,5 тысячи рублей. В сети «МаксиМ» в этом году новогодние мероприятия будут проходить в двух заведениях. В среднем за новогоднее мероприятие придется заплатить от 6 до 7 тысяч рублей, пишет РБК Тюмень.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени за последний год выросли цены на елки — как на искусственные, так и на живые. В среднем стоимость одного из главных атрибутов праздника увеличилась на 10-20% — самая дешевая стоит не менее 3,5 тысячи рублей

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#Валентина Бурнашева#Общество#Кафе#Новости тюмени#Праздники#Новый год#Ресторан#Корпоративные праздники
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