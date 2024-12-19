Катки Тюмени 2024-2025: где покататься, есть ли прокат и что нужно знать?

Posted 19 декабря, 07:54
Published 19 декабря, 07:54
Modified 19 декабря, 07:56
Updated 19 декабря, 07:56
В районе «Тюменская слобода» распахнул свои двери каток с запоминающимся названием «Сердце Сибири». Это место, где любители активного отдыха на свежем воздухе могут насладиться великолепными видами и ощутить на себе атмосферу зимней сказки. Стоимость входа на каток для взрослых в будние дни варьируется от 200 до 250 рублей, а в выходные и праздничные дни — 400 рублей. Кроме того, за 300 рублей можно взять коньки напрокат, а заточку коньков можно оплатить дополнительно. Обратите внимание, что туалет расположен на улице, поэтому будьте готовы к этому.
Ещё одним прекрасным местом для катания на коньках станет набережная Туры у «Конторы пароходства».Ледовая площадка будет работать с полудня до десяти часов вечера. Вход на территорию с собственными коньками не ограничен, а прокат инвентаря обойдётся в триста рублей, но доступен только на час.
В районе моста Влюблённых на набережной откроется еще один каток, который будет работать круглосуточно. Открытие запланировано на 20 декабря. Вход на каток будет свободным для всех, кто имеет свои коньки. Однако с 11:00 до 23:00 можно будет взять коньки напрокат. Стоимость аренды составит 150 рублей в час. На катке будет звучать музыка, создавая атмосферу праздника и радости.
Ещё один популярный каток откроется 29 декабря на Цветном бульваре, напротив здания администрации Тюмени. Режим работы: с 12:00 до 22:00 в будние дни и с 11:00 до 22:00 в выходные. Прокат коньков обойдётся в 350 рублей в час.
Также в экопарке «Затюменский» можно будет покататься на коньках. Прокат будет стоить 200 рублей в час, а для тех, кто принесёт свои коньки, вход будет бесплатным.
В зимний сезон 2024-2024 во дворах жилых домов и на территории школ будет установлено более 100 площадок для катания на коньках и игры в хоккей. Некоторые из них будут платными. Прокат инвентаря будет доступен только на катках в экопарке «Затюменский», на улицах Судоремонтной, 2б, Аккумуляторной, 15, Индустриальной, 49а, Кедровой, 125б, а также на набережной, Протозанова, 12/1. Кроме того, воспользоваться услугами проката можно будет в торговых центрах «Фаворит», «Сити Молл» и на рынке «Михайловский».
Вот несколько мест, где в Тюмени расположены дворовые катки.
Адреса других катков, спрятанные в тюменских дворах, вы можете увидеть на сайте.
Крытые катки в Тюмени предоставляют отличную возможность для катания на коньках в любую погоду, особенно в морозные зимы. Такие катки часто предлагают дополнительные удобства, такие как теплые раздевалки и прокат коньков. В Тюмени популярны крытые катки в спортивных комплексах и центрах, которые работают в удобные часы.
Список крытых катков в Тюмени с адресами и ценами:
Дворец Спорта
Адрес: улица Розы Люксембург, 12
Стоимость входа на лед для взрослых: 350 рублей
Прокат коньков: 150 рублей в час
Вход со своими коньками: 100 рублей в час
Арена на Воронинских горках
Адрес: проезд Воронинские горки, 156а
Стоимость входа на лед для взрослых: 300 рублей
Прокат коньков: 150 рублей в час
Прибой
Адрес: проезд Борцов Октября, 2а, станция 1
Стоимость входа на лед для взрослых: 300 рублей
Прокат коньков: 150 рублей в час
Basov Hockey team
Адрес: Ставропольская, 101, станция 10
Стоимость входа на лед для взрослых: 350 рублей
Прокат коньков: 150 рублей в час
Адрес: Народная, 70
Стоимость входа на лед для взрослых: 350 рублей
Прокат коньков: 150 рублей в час
Учитывайте, что цены могут изменяться в зависимости от времени суток, дней недели или сезонных акций. Рекомендуется заранее уточнять актуальную информацию по телефону или на официальных сайтах катков.
Для катания на катках в Тюмени вам понадобятся коньки — собственные или арендуемые на месте. Важно выбирать подходящий для себя размер и комфортные ботинки. Не забудьте о теплой одежде. Для катания на катке важно одеться еще и и удобно, чтобы обеспечить комфорт и безопасность. Вот несколько рекомендаций:
Термобелье
Теплый свитер или флисовая кофточка
Желательно носить непродуваемую куртку
Теплые брюки или спортивные штаны
Шарф и перчатки
Шапка или кепка
Обувь
Очки или защитные очки
Если вы берете с собой ребенка, то помните, что одежда малыша не должна быть слишком объемной, иначе ему будет неудобно кататься. Но слишком легкая одежда, наоборот, может привести к переохлаждению, особенно если ребенок долго находится на открытом воздухе.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тюмени стартовало строительство ледового городка. Строительство городка осуществляется за счёт средств застройщиков. В этом году он, как обычно, будет располагаться на территории, посвящённой 400-летию Тюмени. Уже скоро здесь можно будет увидеть «Врата Сибири» — скульптуру изо льда, а также «сказочный лес» из живых елей, украшенных игрушками, созданными тюменскими школьниками в рамках конкурса новогодних украшений. На площади 400-летия также будут установлены гномики из лапника, ледяные горки, качели, линзы-ловушки и лабиринт, которые сделают этот праздник ещё более ярким и незабываемым.