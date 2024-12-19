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Posted 19 декабря, 07:54

Published 19 декабря, 07:54

Modified 19 декабря, 07:56

Updated 19 декабря, 07:56

В Тюмени к зимнему сезону 2024-2025 открыли более 100 катков.

Катки Тюмени 2024-2025: где покататься, есть ли прокат и что нужно знать?

19 декабря 2024, 07:54
Фото: 1MI. В Тюмени к зимнему сезону 2024-2025 открыли более 100 катков.

В Тюмени к зимнему сезону 2024-2025 открыли более 100 катков

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Ледовые катки Тюмени в 2024–2025 годах предложат множество вариантов для любителей катания на коньках. В городе будут работать открытию более 120 катков, включая как крытые, так и открытые площадки, которые будут работать как в будни, так и в праздничные дни.

Большие открытые катки Тюмени

В районе «Тюменская слобода» распахнул свои двери каток с запоминающимся названием «Сердце Сибири». Это место, где любители активного отдыха на свежем воздухе могут насладиться великолепными видами и ощутить на себе атмосферу зимней сказки. Стоимость входа на каток для взрослых в будние дни варьируется от 200 до 250 рублей, а в выходные и праздничные дни — 400 рублей. Кроме того, за 300 рублей можно взять коньки напрокат, а заточку коньков можно оплатить дополнительно. Обратите внимание, что туалет расположен на улице, поэтому будьте готовы к этому.

Ещё одним прекрасным местом для катания на коньках станет набережная Туры у «Конторы пароходства».Ледовая площадка будет работать с полудня до десяти часов вечера. Вход на территорию с собственными коньками не ограничен, а прокат инвентаря обойдётся в триста рублей, но доступен только на час.

В районе моста Влюблённых на набережной откроется еще один каток, который будет работать круглосуточно. Открытие запланировано на 20 декабря. Вход на каток будет свободным для всех, кто имеет свои коньки. Однако с 11:00 до 23:00 можно будет взять коньки напрокат. Стоимость аренды составит 150 рублей в час. На катке будет звучать музыка, создавая атмосферу праздника и радости.

Ещё один популярный каток откроется 29 декабря на Цветном бульваре, напротив здания администрации Тюмени. Режим работы: с 12:00 до 22:00 в будние дни и с 11:00 до 22:00 в выходные. Прокат коньков обойдётся в 350 рублей в час.

Также в экопарке «Затюменский» можно будет покататься на коньках. Прокат будет стоить 200 рублей в час, а для тех, кто принесёт свои коньки, вход будет бесплатным.

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Дворовые и школьные катки

В зимний сезон 2024-2024 во дворах жилых домов и на территории школ будет установлено более 100 площадок для катания на коньках и игры в хоккей. Некоторые из них будут платными. Прокат инвентаря будет доступен только на катках в экопарке «Затюменский», на улицах Судоремонтной, 2б, Аккумуляторной, 15, Индустриальной, 49а, Кедровой, 125б, а также на набережной, Протозанова, 12/1. Кроме того, воспользоваться услугами проката можно будет в торговых центрах «Фаворит», «Сити Молл» и на рынке «Михайловский».

Вот несколько мест, где в Тюмени расположены дворовые катки.

  • Бабарынка, 16Б;
  • Московский тракт, 121;
  • Энергетиков, 45а;
  • Д. Бедного, 104/2;
  • Чаплина, 119;
  • Волгоградская, 109;
  • Сквер Юности;
  • Республики, 155;
  • Пермякова, 34;
  • Вербная, 1;
  • А. Пушкина, 2;
  • Блюхера, 6;
  • Малышева, 22;
  • Широтная, 39;
  • Камчатская, 47А;
  • Комбинатская, 36.

Адреса других катков, спрятанные в тюменских дворах, вы можете увидеть на сайте.

Уличные катки в Тюмени.Уличные катки в Тюмени.
Уличные катки в Тюмени.. Фото: Скриншот 2ГИС
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Крытые катки в Тюмени

Крытые катки в Тюмени предоставляют отличную возможность для катания на коньках в любую погоду, особенно в морозные зимы. Такие катки часто предлагают дополнительные удобства, такие как теплые раздевалки и прокат коньков. В Тюмени популярны крытые катки в спортивных комплексах и центрах, которые работают в удобные часы.

Список крытых катков в Тюмени с адресами и ценами:

  1. Дворец Спорта

    Адрес: улица Розы Люксембург, 12

    Стоимость входа на лед для взрослых: 350 рублей

    Прокат коньков: 150 рублей в час

    Вход со своими коньками: 100 рублей в час

  2. Арена на Воронинских горках

    Адрес: проезд Воронинские горки, 156а

    Стоимость входа на лед для взрослых: 300 рублей

    Прокат коньков: 150 рублей в час

  3. Прибой

    Адрес: проезд Борцов Октября, 2а, станция 1

    Стоимость входа на лед для взрослых: 300 рублей

    Прокат коньков: 150 рублей в час

  4. Basov Hockey team

    Адрес: Ставропольская, 101, станция 10

    Стоимость входа на лед для взрослых: 350 рублей

    Прокат коньков: 150 рублей в час

  5. Рубиновец

    Адрес: Народная, 70

    Стоимость входа на лед для взрослых: 350 рублей

    Прокат коньков: 150 рублей в час

Учитывайте, что цены могут изменяться в зависимости от времени суток, дней недели или сезонных акций. Рекомендуется заранее уточнять актуальную информацию по телефону или на официальных сайтах катков.

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Как одеваться на каток?

Для катания на катках в Тюмени вам понадобятся коньки — собственные или арендуемые на месте. Важно выбирать подходящий для себя размер и комфортные ботинки. Не забудьте о теплой одежде. Для катания на катке важно одеться еще и и удобно, чтобы обеспечить комфорт и безопасность. Вот несколько рекомендаций:

  1. Термобелье

    • Оденьтесь в несколько слоев, начиная с термобелья, которое будет сохранять тепло и отводить влагу от тела. Это особенно важно при активных движениях, чтобы избежать переохлаждения.

  2. Теплый свитер или флисовая кофточка

    • Выбирайте одежду, которая сохраняет тепло, но при этом не ограничивает подвижности. Флис или теплый свитер — хороший выбор.

  3. Желательно носить непродуваемую куртку

    • Кататься на катке можно и в обычной зимней куртке, но лучше выбрать утепленную спортивную куртку с мембраной, которая будет защищать от ветра и влаги.

  4. Теплые брюки или спортивные штаны

    • Важно, чтобы одежда не сковывала движения. Спортивные штаны или утепленные брюки идеально подойдут для катания.

  5. Шарф и перчатки

    • На катке будет холодно, поэтому не забывайте о шарфе и перчатках. Лучше выбрать перчатки, которые не слишком толстые, чтобы не терять чувствительность рук при катании.

  6. Шапка или кепка

    • Одевайте теплую шапку, чтобы защитить голову от холода. Важно, чтобы она не мешала движению и не сбивалась во время катания. Если хотите, можете заменить шапку на удобную спортивную повязку.

  7. Обувь

    • Даже если вы планируете взять коньки на прокат, рекомендуется одевать теплые носки, которые не будут слишком толстыми, чтобы не сковывать движение, но достаточно утепленными, чтобы обеспечить комфорт.

  8. Очки или защитные очки

    • В некоторых случаях, если на катке ярко светит солнце или идет снег, можно надеть защитные очки, чтобы защитить глаза от яркого света и ветра.

Если вы берете с собой ребенка, то помните, что одежда малыша не должна быть слишком объемной, иначе ему будет неудобно кататься. Но слишком легкая одежда, наоборот, может привести к переохлаждению, особенно если ребенок долго находится на открытом воздухе.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тюмени стартовало строительство ледового городка. Строительство городка осуществляется за счёт средств застройщиков. В этом году он, как обычно, будет располагаться на территории, посвящённой 400-летию Тюмени. Уже скоро здесь можно будет увидеть «Врата Сибири» — скульптуру изо льда, а также «сказочный лес» из живых елей, украшенных игрушками, созданными тюменскими школьниками в рамках конкурса новогодних украшений. На площади 400-летия также будут установлены гномики из лапника, ледяные горки, качели, линзы-ловушки и лабиринт, которые сделают этот праздник ещё более ярким и незабываемым.

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