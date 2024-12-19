Катки Тюмени 2024-2025: где покататься, есть ли прокат и что нужно знать?

Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тюмени стартовало строительство ледового городка. Строительство городка осуществляется за счёт средств застройщиков. В этом году он, как обычно, будет располагаться на территории, посвящённой 400-летию Тюмени. Уже скоро здесь можно будет увидеть «Врата Сибири» — скульптуру изо льда, а также «сказочный лес» из живых елей, украшенных игрушками, созданными тюменскими школьниками в рамках конкурса новогодних украшений. На площади 400-летия также будут установлены гномики из лапника, ледяные горки, качели, линзы-ловушки и лабиринт, которые сделают этот праздник ещё более ярким и незабываемым.