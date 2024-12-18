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Posted 18 декабря, 11:02

Published 18 декабря, 11:02

Modified 18 декабря, 11:07

Updated 18 декабря, 11:07

Алиментщика заставили подарить ребенку 400 тыс руб на Новый год в Тюмени

Алиментщика заставили подарить ребенку 400 тыс руб на Новый год в Тюмени

18 декабря 2024, 11:02
Фото: 1MI.
Сюжет
Дети
Житель Тюмени выплатил долг по алиментам в 400 тыс. рублей из-за угрозы уголовного наказания.

28-летний тюменец задолжал по алиментам крупную сумму. Официально он не трудоустроен и перечислял сыну понемногу якобы от случайных заработков. После привлечения к административной ответственности тюменец — 190 тыс. рублей, но потом выплаты снова остановились.

Судебные приставы напомнили, что по закону родитель обязан выплачивать четверть своего заработка на содержание ребенка. Если не указано официальное место работы и справку о доходах взять неоткуда, алименты рассчитывают исходя из размера средней зарплаты по России.

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Когда сумма задолженности превысила 400 тыс. рублей, должника предупредили, что ему грозит уголовное дело по ст. 157 УК РФ. Аккурат перед новогодними праздниками тюменец погасил часть долга.

«Испугавшись такого поворота дела, должник сразу изыскал денежные средства и погасил родительский долг. Такой новогодний подарок получил маленький тюменец от нерадивого папаши», — рассказали у областном управлении ФССП.

Ранее житель Тобольска стал фигурантом уголовного дела о невыплате алиментов. Вместо судебной скамьи мужчина выбрал контракт с Минобороны и отправился в зону СВО.

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#Марина Коржина#Общество#Происшествия#Тюмень#Дети#Алименты
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