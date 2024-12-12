Жаркий корпоратив vs солидная премия: что выберут тюменцы?

Несмотря на положительное отношение к корпоративам, большинство работающих жителей Урала и Тюменской области предпочли бы денежное вознаграждение. 73% респондентов признались, что выбрали бы премию вместо праздничного вечера. Еще 17% готовы отдать предпочтение премии, но с оговоркой, что все зависит от ее размера. Всего 6% работников предпочли бы корпоратив премии, несмотря на финансовый соблазн.