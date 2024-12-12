Жаркий корпоратив vs солидная премия: что выберут тюменцы?

Posted 12 декабря, 06:10
Published 12 декабря, 06:10
Modified 12 декабря, 06:12
Updated 12 декабря, 06:12
Аналитики hh.ru выяснили, что не все жители Тюменской области с энтузиазмом относятся к новогодним корпоративам. По результатам опроса, лишь 46% трудоустроенных жителей региона планируют посетить праздничные мероприятия на работе. Из них 27% стараются не пропускать корпоративы и каждый год участвуют в празднике.
Однако треть респондентов (30%) в этом году решили отказаться от участия в новогоднем корпоративе. Причины разные: 5% не хотят праздновать в присутствии руководства, еще 5% избегают мероприятий с коллегами, а 14% вообще игнорируют все корпоративы. У 5% просто отсутствует праздничное настроение.
Несмотря на положительное отношение к корпоративам, большинство работающих жителей Урала и Тюменской области предпочли бы денежное вознаграждение. 73% респондентов признались, что выбрали бы премию вместо праздничного вечера. Еще 17% готовы отдать предпочтение премии, но с оговоркой, что все зависит от ее размера. Всего 6% работников предпочли бы корпоратив премии, несмотря на финансовый соблазн.
Специалист по найму персонала Кристина Коркина рассказала «Нашему городу», что такую тенденцию она считает закономерной так как новогодние праздники связаны с серьезными затратами, а потому сотрудники больше ценят практичные вознаграждения.
«Во многих компаниях организовать корпоратив дешевле, чем выписать всем сотрудникам премию. А порою на корпоратив сотрудники вовсе оплачивают самостоятельно, эта тенденция набирает обороты. Хотя по-хорошему, в коллективе нужен, как праздник, так и денежные вознаграждения. Эти две вещи можно совместить без потерь для бюджета», — считает специалист.
Отметим, что самыми «практичными» в этом плане оказались маркетологи, строители, работники науки и образования, а также IT-специалисты — около 75-78% представителей этих сфер выбрали бы деньги вместо корпоративного мероприятия.