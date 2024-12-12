nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 12 декабря, 06:10

Published 12 декабря, 06:10

Modified 12 декабря, 06:12

Updated 12 декабря, 06:12

Тюменцы предпочтут хорошую премию вместо новогоднего корпоратива

Жаркий корпоратив vs солидная премия: что выберут тюменцы?

12 декабря 2024, 06:10
Фото: 1MI. Тюменцы предпочтут хорошую премию вместо новогоднего корпоратива

Тюменцы предпочтут хорошую премию вместо новогоднего корпоратива

Почему одни тюменцы с нетерпением ждут новогоднего вечера в кругу коллег, а другие готовы отказаться от него ради премии? Опрос показал удивительные предпочтения и скрытые мотивы тюменских работяг.

Аналитики hh.ru выяснили, что не все жители Тюменской области с энтузиазмом относятся к новогодним корпоративам. По результатам опроса, лишь 46% трудоустроенных жителей региона планируют посетить праздничные мероприятия на работе. Из них 27% стараются не пропускать корпоративы и каждый год участвуют в празднике.

Однако треть респондентов (30%) в этом году решили отказаться от участия в новогоднем корпоративе. Причины разные: 5% не хотят праздновать в присутствии руководства, еще 5% избегают мероприятий с коллегами, а 14% вообще игнорируют все корпоративы. У 5% просто отсутствует праздничное настроение.

Несмотря на положительное отношение к корпоративам, большинство работающих жителей Урала и Тюменской области предпочли бы денежное вознаграждение. 73% респондентов признались, что выбрали бы премию вместо праздничного вечера. Еще 17% готовы отдать предпочтение премии, но с оговоркой, что все зависит от ее размера. Всего 6% работников предпочли бы корпоратив премии, несмотря на финансовый соблазн.

Специалист по найму персонала Кристина Коркина рассказала «Нашему городу», что такую тенденцию она считает закономерной так как новогодние праздники связаны с серьезными затратами, а потому сотрудники больше ценят практичные вознаграждения.

«Во многих компаниях организовать корпоратив дешевле, чем выписать всем сотрудникам премию. А порою на корпоратив сотрудники вовсе оплачивают самостоятельно, эта тенденция набирает обороты. Хотя по-хорошему, в коллективе нужен, как праздник, так и денежные вознаграждения. Эти две вещи можно совместить без потерь для бюджета», — считает специалист.

Отметим, что самыми «практичными» в этом плане оказались маркетологи, строители, работники науки и образования, а также IT-специалисты — около 75-78% представителей этих сфер выбрали бы деньги вместо корпоративного мероприятия.

Тюменцы активно готовятся к встрече Нового 2025 года
Узнать подробнее

Ранее «Наш город» сообщал о том, сколько стоят наряды на корпоратив в Тюмени.

Читайте также:
Не только деньги: тюменцы рассказали, что может заставить их работать эффективнееОтельеры Тюмени подняли цены на проживаниеВ Тюменской области хотят ужесточить условия работы для мигрантов
#Алиса Вернер#Общество#Тюмень#Тюменская область#Деньги#Новости тюмени#Работа#Мнение эксперта#Премии#Корпоратив#Корпоративы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: edit@nashgorod.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика