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Posted 11 декабря, 10:58

Published 11 декабря, 10:58

Modified 11 декабря, 11:00

Updated 11 декабря, 11:00

Тюменцы активно готовятся к встрече Нового 2025 года

Тюменцы активно готовятся к встрече Нового 2025 года

11 декабря 2024, 10:58
Фото: 1MI.
Сюжет
Новый год
Тюменцы начали активно готовиться к празднованию Нового года еще в ноябре. Спрос на аренду площадок для проведения мероприятий в нашем городе накануне новогодних корпоративов увеличился на 80 процентов.

Популярностью у тюменцев пользуются услуги Дедов Морозов и Снегурочек. Спрос на них в ноябре этого года в сравнении с ноябрем прошлого года вырос на 9 процентов, а в сравнении с октябрем этого года — на 79 процентов. Стоимость услуг Деда Мороза и Снегурочки составляет, в среднем в Тюмени, от 3 тысяч рублей в час.

Также люди интересуются услугами аниматоров. Количество предложений за год увеличилось на 40 процентов. Спрос на пошив новогодних костюмов вырос на 12 процентов по сравнению с октябрем текущего года. Стоимость аренды костюмов в Тюмени сейчас составляет примерно 700 рублей в день.

Спрос на качественные фото и видеосъемку вырос на 7 процентов в ноябре 2024 года по сравнению с ноябрем прошлого года.

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Ранее дизайнер рассказала тюменцам, как стильно украсить елку к Новому году. В этом году тренды объединили экологичность, винтаж и футуристические мотивы.

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