Тюменцы активно готовятся к встрече Нового 2025 года

Популярностью у тюменцев пользуются услуги Дедов Морозов и Снегурочек. Спрос на них в ноябре этого года в сравнении с ноябрем прошлого года вырос на 9 процентов, а в сравнении с октябрем этого года — на 79 процентов. Стоимость услуг Деда Мороза и Снегурочки составляет, в среднем в Тюмени, от 3 тысяч рублей в час.