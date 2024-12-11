Тюменцы активно готовятся к встрече Нового 2025 года

Posted 11 декабря, 10:58
Published 11 декабря, 10:58
Modified 11 декабря, 11:00
Updated 11 декабря, 11:00
Популярностью у тюменцев пользуются услуги Дедов Морозов и Снегурочек. Спрос на них в ноябре этого года в сравнении с ноябрем прошлого года вырос на 9 процентов, а в сравнении с октябрем этого года — на 79 процентов. Стоимость услуг Деда Мороза и Снегурочки составляет, в среднем в Тюмени, от 3 тысяч рублей в час.
Также люди интересуются услугами аниматоров. Количество предложений за год увеличилось на 40 процентов. Спрос на пошив новогодних костюмов вырос на 12 процентов по сравнению с октябрем текущего года. Стоимость аренды костюмов в Тюмени сейчас составляет примерно 700 рублей в день.
Спрос на качественные фото и видеосъемку вырос на 7 процентов в ноябре 2024 года по сравнению с ноябрем прошлого года.
Ранее дизайнер рассказала тюменцам, как стильно украсить елку к Новому году. В этом году тренды объединили экологичность, винтаж и футуристические мотивы.