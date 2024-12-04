Не только деньги: тюменцы рассказали, что может заставить их работать эффективнее

Posted 4 декабря, 08:58
Published 4 декабря, 08:58
Modified 4 декабря, 09:01
Updated 4 декабря, 09:01
По мнению работающих тюменцев, существует ряд мер, которые могут способствовать увеличению производительности и эффективности их труда. Среди них, по словам почти трети опрошенных повышение заработной платы.
Однако многим для более деятельной работы нужно внедрение нового оборудования, такой вариант выбрали 6% опрошенных. Также среди предложенных тюменцами мер можно выделить грамотную и чёткую постановку задач (4%), обучение (2%), снижение времени простоев (также 2%) и организацию командной работы (1%).
Отметим, что аналитики также спрашивали у тюменцев, что они знают о бережливом производстве, однако на этот вопрос смогли ответить преимущественно горожане с зарплатой от 100 тыс. руб. в месяц.