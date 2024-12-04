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Posted 4 декабря, 08:58

Published 4 декабря, 08:58

Modified 4 декабря, 09:01

Updated 4 декабря, 09:01

Тюменцы рассказали, что может заставить их работать эффективнее.

Не только деньги: тюменцы рассказали, что может заставить их работать эффективнее

4 декабря 2024, 08:58
Фото: 1MI. Тюменцы рассказали, что может заставить их работать эффективнее.

Тюменцы рассказали, что может заставить их работать эффективнее

Аналитики провели опрос, чтобы выявить, что мешает тюменцам повысить производительность работ. Оказалось, что тюменские работяги нуждаются в обучении, снижении времени простоев и организации командной работы.

По мнению работающих тюменцев, существует ряд мер, которые могут способствовать увеличению производительности и эффективности их труда. Среди них, по словам почти трети опрошенных повышение заработной платы.

Однако многим для более деятельной работы нужно внедрение нового оборудования, такой вариант выбрали 6% опрошенных. Также среди предложенных тюменцами мер можно выделить грамотную и чёткую постановку задач (4%), обучение (2%), снижение времени простоев (также 2%) и организацию командной работы (1%).

Отметим, что аналитики также спрашивали у тюменцев, что они знают о бережливом производстве, однако на этот вопрос смогли ответить преимущественно горожане с зарплатой от 100 тыс. руб. в месяц.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, сколько женщин в Тюмени работают водителями городских автобусов.

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