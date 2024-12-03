Тоболяк обманул систему микрозаймов и обогатился на 2,6 млн рублей

Posted 3 декабря, 06:40
Published 3 декабря, 06:40
Modified 3 декабря, 06:42
Updated 3 декабря, 06:42
Предприимчивый тоболяк 23 мая этого года зарегистрировался в системе «Стабильные финансы», прошёл все этапы проверки и получил код для подписания договора займа. Однако вводить его он не стал. В итоге в программном обеспечении ММК произошел сбой, благодаря которому на счет тоболяка поступили денежные средства.
По данным суда, мужчина использовал данную схему неоднократно — 53 раза в период с 13 июня по 1 июля.
Суд принял решение взыскать с тоболяка незаконно полученные денежные средства в размере 2,6 миллиона рублей, а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 21,2 тысячи рублей и проценты за пользование чужими денежными средствами. Новоиспеченный «миллионер» с данным решением не согласился — его представитель заявил, что поступления денег на счет происходили из других источников.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени мировому судье страховая компания отказала в миллионной выплате за полученные травмы во время матча по футболу среди госслужащих. Мужчины хотел получить более 2 миллионов рублей.