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Posted 3 декабря, 06:40

Published 3 декабря, 06:40

Modified 3 декабря, 06:42

Updated 3 декабря, 06:42

Тоболяк обманул систему микрозаймов и обогатился на 2,6 млн рублей

Тоболяк обманул систему микрозаймов и обогатился на 2,6 млн рублей

3 декабря 2024, 06:40
Фото: 1MI.
Сюжет
Суд
Жителя Тобольского района по решению суда обязали вернуть компании «Стабильные финансы», предоставляющей услугу микрозаймов, более 2,6 миллиона рублей.

Предприимчивый тоболяк 23 мая этого года зарегистрировался в системе «Стабильные финансы», прошёл все этапы проверки и получил код для подписания договора займа. Однако вводить его он не стал. В итоге в программном обеспечении ММК произошел сбой, благодаря которому на счет тоболяка поступили денежные средства.

По данным суда, мужчина использовал данную схему неоднократно — 53 раза в период с 13 июня по 1 июля.

Суд принял решение взыскать с тоболяка незаконно полученные денежные средства в размере 2,6 миллиона рублей, а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 21,2 тысячи рублей и проценты за пользование чужими денежными средствами. Новоиспеченный «миллионер» с данным решением не согласился — его представитель заявил, что поступления денег на счет происходили из других источников.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени мировому судье страховая компания отказала в миллионной выплате за полученные травмы во время матча по футболу среди госслужащих. Мужчины хотел получить более 2 миллионов рублей.

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