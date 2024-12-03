Тоболяк обманул систему микрозаймов и обогатился на 2,6 млн рублей

Суд принял решение взыскать с тоболяка незаконно полученные денежные средства в размере 2,6 миллиона рублей, а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 21,2 тысячи рублей и проценты за пользование чужими денежными средствами. Новоиспеченный «миллионер» с данным решением не согласился — его представитель заявил, что поступления денег на счет происходили из других источников.