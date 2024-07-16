Условия труда

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2024
Дикий кадровый голод! В чем причина острого дефицита работников в Тюмени?
16 июля, 06:37
Хамские комментарии и обесценивание: какие условия работы ждут тюменцев в «ЮТэйр»?
15 июля, 07:08
2023
В Тюмени владелица пункта Wildberries прокляла свою сотрудницу
Акт оккультизма произошел из-за жалоб работницы на боли в спине. Свою историю девушка рассказала в группе «Черный список работодателей Тюмени».
24 августа 2023, 08:11
2022
Рататуй. В торговом центре «Новый Восточный» заметили крыс
Под потолком ТЦ «Новый Восточный» бегают крысы. Видеозапись этого явления распространяют очевидцы.
19 ноября 2022, 14:12

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