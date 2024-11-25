За сколько тюменцы могут купить наряд на новогодний корпоратив?

Ранее «Наш город» писал о том, какие элементы декора возвращаются в моду. Среди них то, что казалось бы вообще невозможно увидеть в современной квартире. Например, в тренды вновь врываются вещи, популярные минимум десять лет назад — мотивы «бабочка», ярко-розовый и лаймово-зеленый цвета, кресла-мешки, принты в клетку, отделка в серебро.