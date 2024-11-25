nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 ноября, 11:33

Published 25 ноября, 11:33

Modified 25 ноября, 11:35

Updated 25 ноября, 11:35

За сколько тюменцы могут купить наряд на новогодний корпоратив?

За сколько тюменцы могут купить наряд на новогодний корпоратив?

25 ноября 2024, 11:33
Фото: Изображение Midjourney.
Вечернее платье для корпоратива в Тюмени можно найти от трех тысяч рублей, мужской костюм — от восьми тысяч рублей. Расценки указаны на местных сайтах одежды.

Относительно бюджетные варианты вечернего платья начинаются от трех тысяч рублей. Есть и более дорогие варианты — за пятнадцать-двадцать тысяч рублей. Модные тюменки также могут взять дизайнерское платье в прокат. Вообще, цена зависит от длины, материала и отделки.

Что касается мужского костюма, то полный комплект обойдется примерно в восемь-десять тысяч рублей. Смокинг в аренду обойдется дороже — от десяти тысяч рублей.

Редакция «Нашего города» пообщалась с тюменским стилистом и тренд-аналитиком Юлией Каравайцевой. По словам специалиста, на Новый год-2025 лучше всего выбирать броские, эффектные элементы гардероба. Например, в тренде пайетки.

Силуэты преобладают приталенные и облегающие, платья с драпировками. Длина может быть любой, уточнила Юлия.

— Обращайте внимание на визуально дорогие ткани — сатин, бархат, атлас. В общем все, что струится и переливается, — посоветовала тюменский стилист.
Что носить стильным тюменцам в ноябре? Тренды женской и мужской моды осени 2024 года
Узнать подробнее

Ранее «Наш город» писал о том, какие элементы декора возвращаются в моду. Среди них то, что казалось бы вообще невозможно увидеть в современной квартире. Например, в тренды вновь врываются вещи, популярные минимум десять лет назад — мотивы «бабочка», ярко-розовый и лаймово-зеленый цвета, кресла-мешки, принты в клетку, отделка в серебро.

Читайте также:
Хотел успокоить: тюменец жестоко избил соседа деревянной битойВ Тюмени поменяются схемы популярных автобусных маршрутов — когда?Больше половины тюменцев продают жилье с помощью агентов по недвижимости
#Мелиса Учунджю#Тюмень#Тюменская область#Россия#Новости тюмени#Вечернее платье#Тренды моды#Стилист#Декор#Пайетки#Мужской костюм
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  edit@nashgorod.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика