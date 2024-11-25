За сколько тюменцы могут купить наряд на новогодний корпоратив?

Posted 25 ноября, 11:33
Published 25 ноября, 11:33
Modified 25 ноября, 11:35
Updated 25 ноября, 11:35
Относительно бюджетные варианты вечернего платья начинаются от трех тысяч рублей. Есть и более дорогие варианты — за пятнадцать-двадцать тысяч рублей. Модные тюменки также могут взять дизайнерское платье в прокат. Вообще, цена зависит от длины, материала и отделки.
Что касается мужского костюма, то полный комплект обойдется примерно в восемь-десять тысяч рублей. Смокинг в аренду обойдется дороже — от десяти тысяч рублей.
Редакция «Нашего города» пообщалась с тюменским стилистом и тренд-аналитиком Юлией Каравайцевой. По словам специалиста, на Новый год-2025 лучше всего выбирать броские, эффектные элементы гардероба. Например, в тренде пайетки.
Силуэты преобладают приталенные и облегающие, платья с драпировками. Длина может быть любой, уточнила Юлия.
— Обращайте внимание на визуально дорогие ткани — сатин, бархат, атлас. В общем все, что струится и переливается, — посоветовала тюменский стилист.
Ранее «Наш город» писал о том, какие элементы декора возвращаются в моду. Среди них то, что казалось бы вообще невозможно увидеть в современной квартире. Например, в тренды вновь врываются вещи, популярные минимум десять лет назад — мотивы «бабочка», ярко-розовый и лаймово-зеленый цвета, кресла-мешки, принты в клетку, отделка в серебро.