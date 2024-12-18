Фейерверки, огни и хлопушки: как выбрать и где купить пиротехнику в Тюмени

Posted 18 декабря, 06:18
Published 18 декабря, 06:18
Modified 18 декабря, 06:21
Updated 18 декабря, 06:21
Стоимость пиротехники в Тюмени сильно варьируется в зависимости от типа, масштаба шоу и производителя. В магазинах города можно найти как бюджетные бенгальские огни за 50 рублей, так и масштабные салюты с сотнями залпов, стоимость которых достигает нескольких десятков тысяч рублей.
Усредненные цены на пиротехнику в Тюмени:
Пиротехнику можно приобрести в специализированных магазинах и гипермаркетах города. Но важно помнить: не покупайте пиротехнику в сомнительных местах или у случайных продавцов на улицах. Некачественные изделия могут быть не только неэффективными, но и опасными.
Выбор пиротехники — не только вопрос бюджета, но и безопасности. Вот несколько важных советов от продавца одного из пиротехнических магазинов города Руслана Исина.
Первым делом обратите внимание на упаковку. Качественные изделия всегда упакованы в плотную коробку с четко напечатанной инструкцией на русском языке.
«На упаковке должны быть указаны: производитель, срок годности — пиротехника может испортиться со временем, класс опасности и сертификаты соответствия», — указывает специалист.
Проверяйте внешний вид. Корпус изделий не должен быть поврежден, мята или иметь следы влаги. Фитиль должен быть защищен специальной пленкой. Не ведитесь на дешевые предложения.
«Качество и безопасность пиротехники напрямую зависят от её стоимости. Подозрительно дешевые фейерверки — это повод насторожиться. Покупайте в проверенных местах. Магазины с лицензией гарантируют, что продукция прошла проверки и соответствует стандартам безопасности», — говорит Исин.
Выбирайте салюты по масштабу праздника. Для небольшого семейного торжества подойдут римские свечи и фонтаны, а для эффектного финала новогодней ночи — батареи фейерверков с большим количеством залпов.
Пиротехника — это не игрушка, и неправильное обращение с ней может привести к серьезным последствиям.
Необходимы выбрать подходящую площадку. Минимальное расстояние от жилых домов, автомобилей и деревьев должно составлять 30-50 метров. Избегайте запусков в ветреную погоду и запускайте фейерверки только на открытой местности.
Внимательно прочитайте инструкцию перед использованием. Установите салют на ровную, твердую поверхность.Не используйте пиротехнику вблизи людей и животных. Убедитесь, что поблизости нет маленьких детей или домашних питомцев.
После поджигания фитиля быстро отойдите на расстояние не менее 10-15 метров. Не наклоняйтесь над фейерверком и не пытайтесь заглянуть внутрь, если он не сработал. Неисправные изделия нельзя повторно поджигать — лучше залить их водой и утилизировать.
Фейерверки — это яркий и красивый элемент новогоднего праздника, но подходить к их выбору и запуску нужно с максимальной ответственностью. В Тюмени можно найти пиротехнику на любой вкус и бюджет — от небольших бенгальских огней до масштабных салютов. Главное — выбирать продукцию в проверенных магазинах и строго соблюдать правила безопасности, чтобы празднование Нового года принесло только радость и яркие эмоции.
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