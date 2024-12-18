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Posted 18 декабря, 06:18

Published 18 декабря, 06:18

Modified 18 декабря, 06:21

Updated 18 декабря, 06:21

Тюменцам объяснили, как выбрать пиротехнику к Новому году

Фейерверки, огни и хлопушки: как выбрать и где купить пиротехнику в Тюмени

18 декабря 2024, 06:18
Фото: 1MI.

Тюменцам объяснили, как выбрать пиротехнику к Новому году

Сюжет
Новый год
Новогодняя ночь — это не только праздничный стол и бой курантов, но и яркое небо, расцвеченное тысячами огней. Традиция запускать фейерверки и салюты особенно популярна среди тюменцев. Но выбор качественных и безопасных пиротехнических изделий — задача не такая простая, как кажется на первый взгляд.

Сколько стоят фейерверки в Тюмени?

Стоимость пиротехники в Тюмени сильно варьируется в зависимости от типа, масштаба шоу и производителя. В магазинах города можно найти как бюджетные бенгальские огни за 50 рублей, так и масштабные салюты с сотнями залпов, стоимость которых достигает нескольких десятков тысяч рублей.

Усредненные цены на пиротехнику в Тюмени:

  1. Бенгальские огни и хлопушки: от 50 до 300 рублей.
  2. Римские свечи: от 200 до 1 500 рублей в зависимости от длины и количества выстрелов.
  3. Фонтаны (наземные фейерверки): от 500 до 3 000 рублей. Они создают эффект искрящегося дождя на небольшой высоте.
  4. Петарды: от 100 до 1 000 рублей за набор. Простой и доступный вариант.
  5. Ракеты и одиночные залпы: от 1 000 до 5 000 рублей за упаковку. Они взлетают высоко в небо и ярко взрываются.
  6. Салютные установки (батареи фейерверков): от 3 000 до 30 000 рублей. Это самые масштабные и эффектные шоу. Например:
    • 16-зарядные установки стоят около 3 000-5 000 рублей;
    • 49-зарядные модели — от 8 000 до 12 000 рублей;
    • Профессиональные 100-зарядные установки обойдутся в 15 000-30 000 рублей.

Пиротехнику можно приобрести в специализированных магазинах и гипермаркетах города. Но важно помнить: не покупайте пиротехнику в сомнительных местах или у случайных продавцов на улицах. Некачественные изделия могут быть не только неэффективными, но и опасными.

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Как выбрать безопасные и качественные фейерверки?

Выбор пиротехники — не только вопрос бюджета, но и безопасности. Вот несколько важных советов от продавца одного из пиротехнических магазинов города Руслана Исина.

Первым делом обратите внимание на упаковку. Качественные изделия всегда упакованы в плотную коробку с четко напечатанной инструкцией на русском языке.

«На упаковке должны быть указаны: производитель, срок годности — пиротехника может испортиться со временем, класс опасности и сертификаты соответствия», — указывает специалист.

Проверяйте внешний вид. Корпус изделий не должен быть поврежден, мята или иметь следы влаги. Фитиль должен быть защищен специальной пленкой. Не ведитесь на дешевые предложения.

«Качество и безопасность пиротехники напрямую зависят от её стоимости. Подозрительно дешевые фейерверки — это повод насторожиться. Покупайте в проверенных местах. Магазины с лицензией гарантируют, что продукция прошла проверки и соответствует стандартам безопасности», — говорит Исин.

Выбирайте салюты по масштабу праздника. Для небольшого семейного торжества подойдут римские свечи и фонтаны, а для эффектного финала новогодней ночи — батареи фейерверков с большим количеством залпов.

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Как правильно и безопасно запускать фейерверки?

Пиротехника — это не игрушка, и неправильное обращение с ней может привести к серьезным последствиям.

Необходимы выбрать подходящую площадку. Минимальное расстояние от жилых домов, автомобилей и деревьев должно составлять 30-50 метров. Избегайте запусков в ветреную погоду и запускайте фейерверки только на открытой местности.

Внимательно прочитайте инструкцию перед использованием. Установите салют на ровную, твердую поверхность.Не используйте пиротехнику вблизи людей и животных. Убедитесь, что поблизости нет маленьких детей или домашних питомцев.

После поджигания фитиля быстро отойдите на расстояние не менее 10-15 метров. Не наклоняйтесь над фейерверком и не пытайтесь заглянуть внутрь, если он не сработал. Неисправные изделия нельзя повторно поджигать — лучше залить их водой и утилизировать.

Фейерверки — это яркий и красивый элемент новогоднего праздника, но подходить к их выбору и запуску нужно с максимальной ответственностью. В Тюмени можно найти пиротехнику на любой вкус и бюджет — от небольших бенгальских огней до масштабных салютов. Главное — выбирать продукцию в проверенных магазинах и строго соблюдать правила безопасности, чтобы празднование Нового года принесло только радость и яркие эмоции.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что до 31 декабря 2024 года астрологический небосклон будет полон значимых событий, которые могут повлиять на настроение, внутреннее состояние и даже решения. Тюменский астролог Наталья Зира рассказала о ключевых датах этого периода и их астрологическом значении.

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