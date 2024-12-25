Драки, угрозы и увольнения: что происходит в Луговской школе Тюменской области?

В департаменте образования Тюменской области рассказали, что по этому случаю уже провели проверку. По её результатам педагога уволили. Прокуратура Тюменской области также заинтересовалась этим делом. Сейчас они проверяют, как соблюдается закон об образовании. Когда проверка закончится, они оценят, как действовали (или не действовали) в этой ситуации сотрудники школы. Если найдут нарушения, то примут меры.