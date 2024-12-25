Драки, угрозы и увольнения: что происходит в Луговской школе Тюменской области?

Posted 25 декабря, 11:52
Published 25 декабря, 11:52
Modified 25 декабря, 11:54
Updated 25 декабря, 11:54
2024 год стал для Луговской школы Тюменской области непростым из-за череды инцидентов, которые вызвали широкий общественный резонанс. В центре внимания оказались случаи насилия, оскорблений и угроз, происходившие как между учащимися, так и со стороны взрослых. Пока одни винят в происходящем педагогов и руководство, другие пребывают в ужасе от выходок местных детей.
Вот новый случай. С сети появилось видео, как один из педагогов Луговской школы кричит на ученика, хватает его за голову, угрожая ему убийством. На записи видно, что учительница вышла из себя. У педагога трясутся руки, сжатые в кулаки. Многих жителей региона такое обращение с детьми повергло в шок.
В департаменте образования Тюменской области рассказали, что по этому случаю уже провели проверку. По её результатам педагога уволили. Прокуратура Тюменской области также заинтересовалась этим делом. Сейчас они проверяют, как соблюдается закон об образовании. Когда проверка закончится, они оценят, как действовали (или не действовали) в этой ситуации сотрудники школы. Если найдут нарушения, то примут меры.
Однако стоит отметить, что это не первый шокирующий инцидент, произошедший в школе в этому году.
Ранее в МАОУ Луговская СОШ, расположенном в селе Луговое Тюменского района произошла драка между школьницами. По словам одний из девочек, её одноклассница стала жестоко избивать ее в туалете, в то время как другие девочки удерживали её. В результате инцидента пострадавшая была госпитализирована в ОКБ №2.
Мать девочки сообщила, что у её дочери были зафиксированы: ушиб мягких тканей носа, ушиб века и области вокруг глаз, а также ушибы и гематомы век и области вокруг глаз с обеих сторон. Кроме того, были обнаружены ушибы мягких тканей головы.
Женщина рассказала, что по непонятной причине работники школы не вызвали скорую помощь на место происшествия. Также она сообщила, что отец девочки, которая наносила удары, ранее работал в полиции и уже предоставил справку о травмах своей дочери. А потому семья пострадавшей боялась, что ситуация обернется не в их сторону.
Однако разборки на личный контроль взял глава СКР Александр Бастрыкин. Сначала директора школы привлекли к административной ответственности в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей за инцидент с участием учениц. Кроме того, руководителю учебного заведения вынесли официальный выговор. Об этом стало известно из заявления прокуратуры Тюменской области.
Однако семья пострадавшей такими мерами осталась недовольна. После чего Бастрыкин обязал силовиков повторно отчитаться о проведенных мероприятиях.
Также вскрылось, что в школе процветает травля. Родители учеников Луговской школы направили коллективное обращение в различные инстанции, выражая обеспокоенность состоянием безопасности детей в учебном заведении. Первоначально заявление подписали 80 человек.
В своем обращении родители указали на тревожные факты девиантного поведения со стороны некоторых учащихся, такие как травля одноклассников, драки, а также случаи употребления алкоголя на территории школы. Также родители сообщили о происшествиях, когда дети проносили в школу охотничьи ножи.
Подтвердили информацию о сложной обстановке в школе и педагоги. В социальных сетях было опубликовано аудиосообщение одной из учительниц, в котором она делится переживаниями по поводу происходящего в учебном заведении.
«Уже трое-четверо написали заявления. Дети ломают и крушат все. Вчера сломали ворота, выбита дверь в туалете, сломана дверь в раздевалке в спортзале. Они матом кроют на уроках, не воспринимают информацию. Прежде чем возмущаться, вы спросите: почему так? Мы не всесильны. Мы не вынесем, если дети будут так себя вести, крушить и ломать все в школе. А еще и родители жалуются. Давайте к мирному соглашению приходить, не надо упрекать всех во всем», — сказала педагог.
В Луговской школе на звонок «Нашего города» по вопросам происходящего не ответили. Известно лишь, что педагога, угрожавшего ученику расправой, уволили. Также в результате проверок по произошедшим инцидентам в школе расстались с директором Татьяной Нелаевой. Неизвестно, помогут ли увольнения наладить обстановку в школе, где царит такой хаос.
Обсуждая былые инциденты и последний с угрозами от учителя, тюменцы разделились на два конфликтующих лагеря. Одни указывали на недопустимость такого поведения со стороны людей, которые несут почетное звание учителя.
«Как так можно с детьми? Уволить такого учителя, бедные дети», — высказываются жители региона.
Однако некоторые жители Тюмени выступили в защиту педагогов школы. Они полагают, что поведение детей могло спровоцировать такую реакцию учителя и иными способами привести детей в чувство не получается. Кроме того, на видеозаписи запечатлён лишь один момент, когда учитель вышел из себя и обругал детей, а что происходило до этого, остаётся неизвестным.
«Мне кажется нормальному и прилежному ученику никто не будет угрожать, здесь все-таки вина родителей, которые не приучают детей к вежливости к старшим, а особенно к учителям», — пишут тюменцы.
Однако неизвестно, изменится ли после пары увольнений обстановка в Луговской СОШ. Многие местные жители подозревают, что проблема может крыться не в педагогическом составе, а в воспитании детей.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что В Тюмени на улице Пржевальского сегодня утром местные жители увидели странного человека. Он был совершенно обнажён и бос, хотя на улице и лежал снег. Мужчина ходил рядом с городской школой №7.