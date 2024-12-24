Прокуратура занялась случаем с раненым школьником в тюменской гимназии

Posted 24 декабря, 03:42
Published 24 декабря, 03:42
Modified 24 декабря, 04:02
Updated 24 декабря, 04:02
Инцидент случился днем 23 декабря во втором корпусе тюменской гимназии № 83. Ученик одного из шестых классов врезался в стеклянную дверь, ведущую с лестницы на этаж. Покрытие треснуло, и мальчик получил серьезную резаную травму рук.
Видевшие происшествие ученики сняли последствия ЧП на видео и опубликовали в соцсети. Ролик быстро разошелся по пабликам.
В комментариях родители высказывали беспокойство о здоровье мальчика и других учеников и упрекали администрацию за установку опасных дверей. Впрочем, мнения разделились, некоторые тюменцы советовали родителям лучше объяснять детям, что не нужно бегать по школе.
Прокуратура Тюменской области организовала проверку инцидента. сотрудники дадут оценку тому, как администрация гимназии обеспечивает безопасность учеников во время их нахождения в здании учреждения.
«При наличии оснований будут приняты меры реагирования», — сказал представитель областной прокуратуры.
«Наш Город» сообщал, что директору школы в селе Луговое объявили выговор и оштрафовали на 10 тысяч рублей за драку учениц. Восьмиклассницы заблокировали дверь туалета и там избили девочку.