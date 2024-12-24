nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 декабря, 03:42

Published 24 декабря, 03:42

Modified 24 декабря, 04:02

Updated 24 декабря, 04:02

Прокуратура занялась случаем с раненым школьником в тюменской гимназии

Прокуратура занялась случаем с раненым школьником в тюменской гимназии

24 декабря 2024, 03:42
Фото: 1MI.
Прокуратура организовала проверку инцидента в гимназии № 83 города Тюмени, где школьник получил серьезную травму.

Инцидент случился днем 23 декабря во втором корпусе тюменской гимназии № 83. Ученик одного из шестых классов врезался в стеклянную дверь, ведущую с лестницы на этаж. Покрытие треснуло, и мальчик получил серьезную резаную травму рук.

От переполненности до подростковых драк: что не так с тюменскими школами?
Узнать подробнее

Видевшие происшествие ученики сняли последствия ЧП на видео и опубликовали в соцсети. Ролик быстро разошелся по пабликам.

Видео: Тюмень сегодня.

В комментариях родители высказывали беспокойство о здоровье мальчика и других учеников и упрекали администрацию за установку опасных дверей. Впрочем, мнения разделились, некоторые тюменцы советовали родителям лучше объяснять детям, что не нужно бегать по школе.

Прокуратура Тюменской области организовала проверку инцидента. сотрудники дадут оценку тому, как администрация гимназии обеспечивает безопасность учеников во время их нахождения в здании учреждения.

Тюменская школа выплатит 200 тысяч рублей ученице за переломы рук
Узнать подробнее
«При наличии оснований будут приняты меры реагирования», — сказал представитель областной прокуратуры.

«Наш Город» сообщал, что директору школы в селе Луговое объявили выговор и оштрафовали на 10 тысяч рублей за драку учениц. Восьмиклассницы заблокировали дверь туалета и там избили девочку.

Читайте также:
Астролог запретила тюменцам работать в последнюю неделю 2024 годаТрассу Тюмень — Омск перекрыли из-за ДТПТюменские медики рассказали о состоянии здоровья детей, отравившихся хлором
#Марина Коржина#Видео#Происшествия#Тюмень#Прокуратура
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика