Астролог запретила тюменцам работать в последнюю неделю 2024 года.

Posted 23 декабря, 11:38
Published 23 декабря, 11:38
Modified 23 декабря, 11:47
Updated 23 декабря, 11:47
По словам тюменского астролога Натальи Зиры, последняя неделя декабря приходится на завершение важного астрологического периода — время, когда Солнце находится в конце Стрельца и постепенно переходит в Козерога. Это переходный момент, который традиционно считается временем подведения итогов и поиска гармонии.
«В этот период многие энергии в космосе замедляются, и происходит своеобразный „завершение цикла“. Всё, что было начато ранее, должно быть завершено или хотя бы оценено, но новые начинания лучше отложить. Усердная работа в этот период может обернуться крахом и ссорами. Это время для внутреннего анализа и подготовки к новому витку», — говорит эксперт.
Кроме того, последняя неделя декабря — это время, когда астрологический год подходит к своему завершению, а наступающий Новый год связан с новыми начинаниями и целями. Поэтому астрологи советуют этот период посвятить размышлениям о прошлом годе и подготовке к новым планам, но не тратить энергию на активную работу.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что до 31 декабря 2024 года астрологический небосклон будет полон значимых событий, которые могут повлиять на настроение, внутреннее состояние и даже решения.