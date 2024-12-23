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Posted 23 декабря, 11:38

Published 23 декабря, 11:38

Modified 23 декабря, 11:47

Updated 23 декабря, 11:47

Астролог запретила тюменцам работать в последнюю неделю 2024 года.

Астролог запретила тюменцам работать в последнюю неделю 2024 года

23 декабря 2024, 11:38
Фото: 1MI. Астролог запретила тюменцам работать в последнюю неделю 2024 года.

Астролог запретила тюменцам работать в последнюю неделю 2024 года

Последняя неделя декабря — время, когда все вокруг готовятся к встрече Нового года. Но астрологи уверены, что в эти дни лучше оставить все рабочие дела и посвятить себя отдыху и подготовке к праздникам. Чем может быть опасна усердная работа?

По словам тюменского астролога Натальи Зиры, последняя неделя декабря приходится на завершение важного астрологического периода — время, когда Солнце находится в конце Стрельца и постепенно переходит в Козерога. Это переходный момент, который традиционно считается временем подведения итогов и поиска гармонии.

«В этот период многие энергии в космосе замедляются, и происходит своеобразный „завершение цикла“. Всё, что было начато ранее, должно быть завершено или хотя бы оценено, но новые начинания лучше отложить. Усердная работа в этот период может обернуться крахом и ссорами. Это время для внутреннего анализа и подготовки к новому витку», — говорит эксперт.

Кроме того, последняя неделя декабря — это время, когда астрологический год подходит к своему завершению, а наступающий Новый год связан с новыми начинаниями и целями. Поэтому астрологи советуют этот период посвятить размышлениям о прошлом годе и подготовке к новым планам, но не тратить энергию на активную работу.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что до 31 декабря 2024 года астрологический небосклон будет полон значимых событий, которые могут повлиять на настроение, внутреннее состояние и даже решения.

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