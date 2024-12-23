Астролог запретила тюменцам работать в последнюю неделю 2024 года

Последняя неделя декабря — время, когда все вокруг готовятся к встрече Нового года. Но астрологи уверены, что в эти дни лучше оставить все рабочие дела и посвятить себя отдыху и подготовке к праздникам. Чем может быть опасна усердная работа?