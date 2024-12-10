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Posted 10 декабря, 07:53

Published 10 декабря, 07:53

Modified 10 декабря, 07:55

Updated 10 декабря, 07:55

Тюменская школа выплатит 200 тысяч рублей ученице за переломы рук

Тюменская школа выплатит 200 тысяч рублей ученице за переломы рук

10 декабря 2024, 07:53
Фото: 1MI.
Сюжет
Суд
Тюменская школа в селе Червишево выплатить 200 тысяч рублей компенсации 12-летней ученице, получившей переломы рук во время занятий физкультурой.

Инцидент произошел в сентябре 2023 года. Во время урока физкультуры в спортзале дети упражнялись в беге с низкого старта. Девочка добежала до финиша и с разбега уперлась руками в стену и тут же почувствовала острую боль.

Ребенок сообщил об этом педагогу, однако последний осмотрел ее руки, но на обследование в медицинский кабинет не отправил. Позже в больнице у ребенка диагностировали переломы лучевых костей правого и левого предплечий, пишет NEFT.

Семья школьницы обратилась в суд с иском и требовала взыскать с учебного заведения 700 тысяч рублей компенсации. Во время судебного заседания администрация школы пыталась доказать, что переломы школьница получила потому что не выполняла инструкции педагога. Правда, за травму ребенка учитель получил дисциплинарное взыскание в виде замечания.

Суд частично удовлетворил иск и обязал Червишевскую среднюю школу выплатить пострадавшему ребенку 200 тысяч рублей компенсации.

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Ранее «Наш Город» писал, что администрацию школы в Сладковском районе обязали выплатить 20 тысяч рублей ученику, пострадавшему в драке, произошедшей на территории учебного заведения. Школьник получил перелом носа.

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