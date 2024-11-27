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Posted 27 ноября, 06:51

Published 27 ноября, 06:51

Modified 27 ноября, 07:17

Updated 27 ноября, 07:17

Тюменские школы назвали переполненными и слабо защищенными

От переполненности до подростковых драк: что не так с тюменскими школами?

27 ноября 2024, 06:51
Фото: 1MI.

Тюменские школы назвали переполненными и слабо защищенными

Сюжет
Конфликт
По данным прокуратуры Тюменской области, в общеобразовательных учреждениях региона сегодня имеется ряд проблем, требующих совместного решения с властями.

В их числе — превышение числа учеников в классах (преимущественно в школах Тюмени и Тюменского района), уровень защищенности школ, нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, в том числе при организации питания.

В ведомстве подчеркнули, что органам власти следует уделить особое внимание физической защищенности учеников и педагогов, территорий и зданий образовательных учреждений. А также повысить уровень работы органов и учреждений системы образования по предупреждению подростковой преступности — на данный момент она недостаточно эффективна, отметили представители областной прокуратуры в ходе расширенной коллегии, посвященная вопросам общего образования.

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Отметим, в последнее время тюменские школы все чаще оказываются замешаны в скандалах, в том числе с детьми мигрантов. Практически о всех ЧП известно в центральном аппарате Следственного комитета России.

Только за последние дни Александр Бастрыкин дважды брал на контроль конфликты в школе №63 Тюмени, где мигранты издевались над сверстниками, также дал поручение возбудить уголовное дело по факту драки произошедшей в лицее №93.

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