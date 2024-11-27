От переполненности до подростковых драк: что не так с тюменскими школами?

В ведомстве подчеркнули, что органам власти следует уделить особое внимание физической защищенности учеников и педагогов, территорий и зданий образовательных учреждений. А также повысить уровень работы органов и учреждений системы образования по предупреждению подростковой преступности — на данный момент она недостаточно эффективна, отметили представители областной прокуратуры в ходе расширенной коллегии, посвященная вопросам общего образования.