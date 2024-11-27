От переполненности до подростковых драк: что не так с тюменскими школами?

Posted 27 ноября, 06:51
Published 27 ноября, 06:51
Modified 27 ноября, 07:17
Updated 27 ноября, 07:17
В их числе — превышение числа учеников в классах (преимущественно в школах Тюмени и Тюменского района), уровень защищенности школ, нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, в том числе при организации питания.
В ведомстве подчеркнули, что органам власти следует уделить особое внимание физической защищенности учеников и педагогов, территорий и зданий образовательных учреждений. А также повысить уровень работы органов и учреждений системы образования по предупреждению подростковой преступности — на данный момент она недостаточно эффективна, отметили представители областной прокуратуры в ходе расширенной коллегии, посвященная вопросам общего образования.
Отметим, в последнее время тюменские школы все чаще оказываются замешаны в скандалах, в том числе с детьми мигрантов. Практически о всех ЧП известно в центральном аппарате Следственного комитета России.
Только за последние дни Александр Бастрыкин дважды брал на контроль конфликты в школе №63 Тюмени, где мигранты издевались над сверстниками, также дал поручение возбудить уголовное дело по факту драки произошедшей в лицее №93.