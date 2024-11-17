Возбуждено уголовное дело: Бастрыкин заинтересовался дракой в тюменской школе

Конфликт между учащимися попал на видео и был распространен в социальных сетях. По данным представителей департамента образования, инцидент случился еще октябре 2024 года. Сразу после происшествия ситуация была урегулирована: администрацией школы проведена встреча с ребятами и их родителями, было достигнуто примирение.