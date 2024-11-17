Возбуждено уголовное дело: Бастрыкин заинтересовался дракой в тюменской школе

Posted 17 ноября, 05:03
Published 17 ноября, 05:03
Modified 17 ноября, 05:05
Updated 17 ноября, 05:05
Конфликт между учащимися попал на видео и был распространен в социальных сетях. По данным представителей департамента образования, инцидент случился еще октябре 2024 года. Сразу после происшествия ситуация была урегулирована: администрацией школы проведена встреча с ребятами и их родителями, было достигнуто примирение.
«По факту применения в отношении ребенка насилия следственными органами регионального следственного управления СК России организована процессуальная проверка, а в отношении неустановленных должностных лиц школы возбуждено уголовное дело по статье №293 УК РФ „Халатность“», — сообщили в информационном центре СК РФ.
Ранее «Наш Город» писал, что в школе в селе Луговое девочку-подростка избила одноклассница. Ребенок получил многочисленные ушибы.