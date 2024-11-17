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Posted 17 ноября, 05:03

Published 17 ноября, 05:03

Modified 17 ноября, 05:05

Updated 17 ноября, 05:05

Бастрыкин подключился к делу об избиении мигрантом подростка в тюменской школе

Возбуждено уголовное дело: Бастрыкин заинтересовался дракой в тюменской школе

17 ноября 2024, 05:03
Фото: 1MI.

Бастрыкин подключился к делу об избиении мигрантом подростка в тюменской школе

Сюжет
Дети
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин после публикации «Нашего Города» о драке, произошедшей в одной из тюменских школ между подростками с участием ребенка мигрантов, поручил возбудить уголовное дело.

Конфликт между учащимися попал на видео и был распространен в социальных сетях. По данным представителей департамента образования, инцидент случился еще октябре 2024 года. Сразу после происшествия ситуация была урегулирована: администрацией школы проведена встреча с ребятами и их родителями, было достигнуто примирение.

«По факту применения в отношении ребенка насилия следственными органами регионального следственного управления СК России организована процессуальная проверка, а в отношении неустановленных должностных лиц школы возбуждено уголовное дело по статье №293 УК РФ „Халатность“», — сообщили в информационном центре СК РФ.
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Ранее «Наш Город» писал, что в школе в селе Луговое девочку-подростка избила одноклассница. Ребенок получил многочисленные ушибы.

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