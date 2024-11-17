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Posted 17 ноября, 04:07

Published 17 ноября, 04:07

Modified 17 ноября, 04:35

Updated 17 ноября, 04:35

В Тюмени 17 ноября потеплеет до +3 и пойдет снег с дождем

В Тюмени потеплеет до +3 и пойдет снег с дождем

17 ноября 2024, 04:07
Фото: 1MI.

В Тюмени 17 ноября потеплеет до +3 и пойдет снег с дождем

Облачную с прояснениями погоду, мокрый снег в северных районах, гололед и ветер 6-11 м/с с порывами до 16 м/с прогнозируют 17 ноября на юге Тюменской области синоптики. Максимальная дневная температура воздуха составит +2…-3, ночная -2…-6.

В Тюмени 17 ноября синоптики обещают пасмурную погоду, дождь со снегом в дневные часы. В утренние и дневные термометры покажут 0…+2, ночью потеплеет до +1…+3. Ветер будет дуть со скоростью 6,4 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:24 закат в 16:21, продолжительность дня 7 часов 57 минут.

В Тобольске 17 ноября ожидается пасмурная погода, дождь со снегом во второй половине дня. Максимальная дневная температура воздуха составит -1…0, ночью температура воздуха составит +1….+2. Скорость ветра составит 6,7 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:19, закат в 16:04, продолжительность дня 7 часов 45 минут.

В Ишиме 17 ноября ожидается пасмурная погода без осадков. Днем температура воздуха составит -1…0, в темное время суток термометры покажут +1. Скорость ветра составит 6,5 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:03 закат в 16:10, продолжительность дня 8 часов 7 минут.

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