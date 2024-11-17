В Тюмени потеплеет до +3 и пойдет снег с дождем

В Тюмени 17 ноября синоптики обещают пасмурную погоду, дождь со снегом в дневные часы. В утренние и дневные термометры покажут 0…+2, ночью потеплеет до +1…+3. Ветер будет дуть со скоростью 6,4 м/с.