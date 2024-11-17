В Тюмени потеплеет до +3 и пойдет снег с дождем

Posted 17 ноября, 04:07
Published 17 ноября, 04:07
Modified 17 ноября, 04:35
Updated 17 ноября, 04:35
В Тюмени 17 ноября синоптики обещают пасмурную погоду, дождь со снегом в дневные часы. В утренние и дневные термометры покажут 0…+2, ночью потеплеет до +1…+3. Ветер будет дуть со скоростью 6,4 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:24 закат в 16:21, продолжительность дня 7 часов 57 минут.
В Тобольске 17 ноября ожидается пасмурная погода, дождь со снегом во второй половине дня. Максимальная дневная температура воздуха составит -1…0, ночью температура воздуха составит +1….+2. Скорость ветра составит 6,7 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:19, закат в 16:04, продолжительность дня 7 часов 45 минут.
В Ишиме 17 ноября ожидается пасмурная погода без осадков. Днем температура воздуха составит -1…0, в темное время суток термометры покажут +1. Скорость ветра составит 6,5 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:03 закат в 16:10, продолжительность дня 8 часов 7 минут.