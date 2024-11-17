Шесть человек пострадали в ДТП в центре Тюмени. Трое в тяжелом состоянии

Posted 17 ноября, 04:30
Published 17 ноября, 04:30
Modified 17 ноября, 04:32
Updated 17 ноября, 04:32
По предварительным данным, водитель Hyundai при повороте налево не пропустил Toyota, водитель которой ехал в прямом направлении. В результате дорожно-транспортного происшествия получили шесть человек — водители и четыре пассажира. Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
Обстоятельства произошедшей аварии выясняются.
Ранее «Наш Город» писал, что в пятницу вечером в ДТП на трассе Тюмень — Омск погибли две женщины. Еще три человека были госпитализированы с травмами в больницу.