Шесть человек пострадали в ДТП в центре Тюмени. Трое в тяжелом состоянии

По предварительным данным, водитель Hyundai при повороте налево не пропустил Toyota, водитель которой ехал в прямом направлении. В результате дорожно-транспортного происшествия получили шесть человек — водители и четыре пассажира. Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.