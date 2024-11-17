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Posted 17 ноября, 04:30

Published 17 ноября, 04:30

Modified 17 ноября, 04:32

Updated 17 ноября, 04:32

В центре Тюмени в жестком ДТП пострадали шесть человек

Шесть человек пострадали в ДТП в центре Тюмени. Трое в тяжелом состоянии

17 ноября 2024, 04:30
Фото: ГАИ ТО.

В центре Тюмени в жестком ДТП пострадали шесть человек

Сюжет
ДТП
Жесткая авария произошла в субботу вечером в Тюмени на перекрестке улиц Мельникайте — Котовского. Столкнулись Hyundai и Toyota Camry.

По предварительным данным, водитель Hyundai при повороте налево не пропустил Toyota, водитель которой ехал в прямом направлении. В результате дорожно-транспортного происшествия получили шесть человек — водители и четыре пассажира. Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Видео: ГАИ ТО.

Обстоятельства произошедшей аварии выясняются.

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Ранее «Наш Город» писал, что в пятницу вечером в ДТП на трассе Тюмень — Омск погибли две женщины. Еще три человека были госпитализированы с травмами в больницу.

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