Два человека погибли в ДТП на тюменской трассе. Еще трое попали в больницу

Posted 16 ноября, 10:22
Published 16 ноября, 10:22
Modified 16 ноября, 10:25
Updated 16 ноября, 10:25
По предварительным данным, 41-летний водитель Toyota выехал на полосу встречного движения, где врезался в китайскую иномарку.
В результате аварии погибли две пассажирки иномарок. Водители Toyota и Haval были доставлены с ранениями в больницу, 10-летнего пассажира Toyota прибывшие на место трагедии медики осмотрели на месте происшествия, сообщили в ГАИ Омской области.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за первую половину года было зарегистрировано свыше 1800 нарушений ПДД. В частности, выездов на встречную полосу движения.