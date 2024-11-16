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Posted 16 ноября, 10:22

Published 16 ноября, 10:22

Modified 16 ноября, 10:25

Updated 16 ноября, 10:25

В ДТП на трассе Тюмень — Омск погибли два человека

Два человека погибли в ДТП на тюменской трассе. Еще трое попали в больницу

16 ноября 2024, 10:22
Фото: Управление МВД России по Омской области.

В ДТП на трассе Тюмень — Омск погибли два человека

Сюжет
ДТП
Трагедия произошла накануне вечером на федеральной автодороге Тюмень — Омск. На 602-м километре трассы столкнулись Toyota и кроссовер Haval.

По предварительным данным, 41-летний водитель Toyota выехал на полосу встречного движения, где врезался в китайскую иномарку.

Фото: Управление МВД России по Омской области

В результате аварии погибли две пассажирки иномарок. Водители Toyota и Haval были доставлены с ранениями в больницу, 10-летнего пассажира Toyota прибывшие на место трагедии медики осмотрели на месте происшествия, сообщили в ГАИ Омской области.

В Тюмени неизвестный стрелял по автомобилю и рядом проходившим пешеходам
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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за первую половину года было зарегистрировано свыше 1800 нарушений ПДД. В частности, выездов на встречную полосу движения.

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