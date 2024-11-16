Тюменские власти изменили проект КРТ в Плеханово

Posted 16 ноября, 12:17
Published 16 ноября, 12:17
Modified 16 ноября, 12:19
Updated 16 ноября, 12:19
Речь идет о восьми земельных участках, которые в 2023 году были реализованы на аукционе. Земли тогда выкупил за 212 миллионов рублей специализированный застройщик «ГК СБК».
Согласно опубликованному проекту планировки, на земельных участках планируют построить среднеэтажные и малоэтажные жилые дома. Общая площадь строительства составит 24,77 тысяч квадратных метров, тогда как ранее сообщалось о строительстве 18,7 тысячи.
Также появятся детский сад на 30 мест, физкультурно оздоровительные клубы на площадь 180 квадратов, помещения для досуга и любительской деятельности, лечебно-профилактическую медорганизацию, оказывающую медицинскую помощь в амбулаторных условиях. Планируется строительство диагностического центра на 20 посещений в смену, аптечного пункта, объектов торговли и общественного питания, АЗС и СТО.
Реализация проекта будет проведена в четыре этапа — до 2028 года.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени могут пересмотреть механизмы расчета компенсации при КРТ. Причиной тому является немалое число жалоб на размеры начисленных выплат за жилье.