Тюменские власти изменили проект КРТ в Плеханово

Также появятся детский сад на 30 мест, физкультурно оздоровительные клубы на площадь 180 квадратов, помещения для досуга и любительской деятельности, лечебно-профилактическую медорганизацию, оказывающую медицинскую помощь в амбулаторных условиях. Планируется строительство диагностического центра на 20 посещений в смену, аптечного пункта, объектов торговли и общественного питания, АЗС и СТО.