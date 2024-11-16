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Posted 16 ноября, 12:17

Published 16 ноября, 12:17

Modified 16 ноября, 12:19

Updated 16 ноября, 12:19

Тюменские власти изменили проект КРТ в Плеханово

Тюменские власти изменили проект КРТ в Плеханово

16 ноября 2024, 12:17
Фото: 1MI.
Тюменские власти планируют провести общественные обсуждения по проекту планировки земельного участка в микрорайоне Плеханово, предназначенного под КРТ. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале администрации города.

Речь идет о восьми земельных участках, которые в 2023 году были реализованы на аукционе. Земли тогда выкупил за 212 миллионов рублей специализированный застройщик «ГК СБК».

Согласно опубликованному проекту планировки, на земельных участках планируют построить среднеэтажные и малоэтажные жилые дома. Общая площадь строительства составит 24,77 тысяч квадратных метров, тогда как ранее сообщалось о строительстве 18,7 тысячи.

Также появятся детский сад на 30 мест, физкультурно оздоровительные клубы на площадь 180 квадратов, помещения для досуга и любительской деятельности, лечебно-профилактическую медорганизацию, оказывающую медицинскую помощь в амбулаторных условиях. Планируется строительство диагностического центра на 20 посещений в смену, аптечного пункта, объектов торговли и общественного питания, АЗС и СТО.

Реализация проекта будет проведена в четыре этапа — до 2028 года.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени могут пересмотреть механизмы расчета компенсации при КРТ. Причиной тому является немалое число жалоб на размеры начисленных выплат за жилье.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Земельные участки#Общественные обсуждения#КРТ
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