В Тюмени подсчитали стоимость новогоднего бутерброда с красной икрой. Вы удивитесь

Posted 27 ноября, 05:54
Published 27 ноября, 05:54
Modified 27 ноября, 05:56
Updated 27 ноября, 05:56
В этом году стоимость продуктов в Тюменской области существенно увеличилась — выросли цены на масло, хлеб, икру. Соответственно подорожал и один из неизменных атрибутов новогоднего стола — бутерброды с красной икрой. «Наш Город» выяснил, сколько будет стоить 1 такой бутерброд для «богатых и бедных».
Бутерброд для «бедных»:
Сливочное масло (самое дешевое, 72,5%) — 119 рублей за пачку
Батон (300 граммов) — 23 рубля
Икра лососевая (структурированная) — 129 рублей
Согласно ГОСТу, бутерброд с красной икрой должен весить не менее 50 граммов. 25 из них будет приходиться на хлеб, 5 — на масло и 20 грамм на икру. Таким образом, один бутерброд с красной икрой для «бедных» обойдется в 28,4 рубля.
Бутерброд для «богатых»:
Сливочное масло (82,5%) — 279 рублей за пачку
Батон (300 граммов) — 58 рублей
Икра лососевая (100 граммов) — 1499 рублей
Таким образом, один бутерброд с красной икрой для «богатых» в этом году обойдется в 287 рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что власти Тюменской области не планируют заключать соглашения с производителями о сдерживании роста цен на сливочное масло. Отметим, с начала года стоимость данного продукты выросла более чем на 20%.