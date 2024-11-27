В Тюмени подсчитали стоимость новогоднего бутерброда с красной икрой. Вы удивитесь

В Тюмени подсчитали стоимость новогоднего бутерброда для «бедных»

Сюжет Новый год

До Нового года осталось немногим более месяца. А это значит, что уже пора задумываться о подготовке к празднику, в том числе продумывать меню и прицениваться к определенным товарам.