nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 ноября, 05:54

Published 27 ноября, 05:54

Modified 27 ноября, 05:56

Updated 27 ноября, 05:56

В Тюмени подсчитали стоимость новогоднего бутерброда для «бедных»

В Тюмени подсчитали стоимость новогоднего бутерброда с красной икрой. Вы удивитесь

27 ноября 2024, 05:54
Фото: 1MI.

В Тюмени подсчитали стоимость новогоднего бутерброда для «бедных»

Сюжет
Новый год
До Нового года осталось немногим более месяца. А это значит, что уже пора задумываться о подготовке к празднику, в том числе продумывать меню и прицениваться к определенным товарам.

В этом году стоимость продуктов в Тюменской области существенно увеличилась — выросли цены на масло, хлеб, икру. Соответственно подорожал и один из неизменных атрибутов новогоднего стола — бутерброды с красной икрой. «Наш Город» выяснил, сколько будет стоить 1 такой бутерброд для «богатых и бедных».

Бутерброд для «бедных»:

Сливочное масло (самое дешевое, 72,5%) — 119 рублей за пачку

Батон (300 граммов) — 23 рубля

Икра лососевая (структурированная) — 129 рублей

Согласно ГОСТу, бутерброд с красной икрой должен весить не менее 50 граммов. 25 из них будет приходиться на хлеб, 5 — на масло и 20 грамм на икру. Таким образом, один бутерброд с красной икрой для «бедных» обойдется в 28,4 рубля.

Бутерброд для «богатых»:

Сливочное масло (82,5%) — 279 рублей за пачку

Батон (300 граммов) — 58 рублей

Икра лососевая (100 граммов) — 1499 рублей

Таким образом, один бутерброд с красной икрой для «богатых» в этом году обойдется в 287 рублей.

Килограмм по цене смартфона: в Тюмени взлетели цены на рыбу и икру
Узнать подробнее

Ранее «Наш Город» писал, что власти Тюменской области не планируют заключать соглашения с производителями о сдерживании роста цен на сливочное масло. Отметим, с начала года стоимость данного продукты выросла более чем на 20%.

Читайте также:
Общегородской пляж на озере Круглое откроют к началу купального сезона-2025Срок доставки сократится до 1 дня: под Тюменью открывают склад OzonТюменские власти не будут сдерживать рост цен на сливочное масло
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Рост цен#Новости тюмени#Цены#Новый год
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  edit@nashgorod.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика