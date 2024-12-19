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Posted 19 декабря, 10:15

Published 19 декабря, 10:15

Modified 19 декабря, 10:17

Updated 19 декабря, 10:17

Тюменцы дружно послали чиновницу на МРОТ из-за ответа пенсионерке

Тюменцы дружно послали чиновницу на МРОТ из-за ответа пенсионерке

19 декабря 2024, 10:15
Фото: 1MI.
Сюжет
Чиновник
Ответ тюменской чиновницы пенсионерке вызвал бурю в обществе и показал уровень недовольства тюменцев чиновниками.

Тюменцы перечислили, куда пойти чиновникам

Интернет-пользователи массово раскритиковали главу администрации Тюменского района Ольгу Зимину за ее неласковый ответ на вопрос местной пенсионерки. В ответ на просьбу отменить плату в автобусах для пенсионеров чиновница призвала «немного поумерить желания, чтобы достичь больших целей». Большинство граждан переадресовали совет Зиминой ей самой и рекомендовали попробовать прожить на один МРОТ, чтобы понять нужды простых людей.

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В комментариях к новости о высказывании Зиминой тюменцы оставили более полутора сотен комментариев. Одна из пользователей напомнила, что чиновники получают зарплату за счет налогоплательщиков, и граждане вправе требовать у них отчета о работе. Мария отметила, что некоторым пенсионерам приходится выбирать между поездкой в транспорте и покупкой лекарств. Она поинтересовалась, не выбирают ли тюменских чиновников «на ярмарке дурней».

«Может быть Зиминой и другим чиновникам вести себя скромнее? Посадить всех чиновников на 20 000 и посмотреть, как они будут платить коммуналку», — предложила Татьяна.

Часть тюменцев прямо призвала чиновников отказаться от своих зарплат и попробовать жить на МРОТ. Другие предложили Зиминой сменить профессию.

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«Перевести ее в уборщицы с зарплатой 15 000 и пусть будет скромнее. И пожизненный запрет на работу в администрации. Только уборщица или дворник. И пусть ни в чем себе не отказывает», — написал пользователь Алексей.

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Но под новостью отметились и те, кто хотя бы частично оправдывал ответ Зиминой. Некоторые интернет-пользователи напомнили, что чиновники всегда были отдельным сословием со своим собственным соображением и логикой.

«Чиновники всегда хамили и будут хамить, у них статус такой», «Она ведёт себя так, как ей позволяют её старшие руководители, их пример себе берут для подражания, вот и всё», «Ишь, чего захотели — бесплатно. Скажите спасибо, что пока за снег и за воздух налог не берут», «Тетенька сама не поняла, что сказала», — говорится в комментариях.

Некоторые пользователи отметили, что в регионе много пенсионеров с хорошим достатком, которые могут заплатить за проезд и установление льготы для них будет напрасной тратой бюджетных средств. Другие заявили, что один пожилой другому не ровня, и отменять плату для всех нелогично.

«Могла бы сказать, что денег в бюджете не хватает. С другой стороны, многие пенсионеры имеют льготы, хорошие пенсии. Конечно, есть люди с маленькими пенсиями, причем среди них люди, которые не имеют стажа по причине получения зарплаты в конверте или вообще не работавшие. Их всех надо уравнять?», — задалась вопросом Лена.
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Были и такие, что посчитал ответ Зиминой корректным и призвал тюменцев не поднимать шум из незначительного эпизода.

«Чиновница корректно, спокойно, дипломатично ответила. Что в словах было обидного? Народ расслабился, чуть что, сразу к президенту обращаться», — возмутилась Елена.

«Наш Город» отметил новый тренд в среде тюменских чиновников разных рангов. Задал тон губернатор Александр Моор, который посоветовал жителям области быть поскромнее.

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