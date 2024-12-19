Тюменцы дружно послали чиновницу на МРОТ из-за ответа пенсионерке

В комментариях к новости о высказывании Зиминой тюменцы оставили более полутора сотен комментариев. Одна из пользователей напомнила, что чиновники получают зарплату за счет налогоплательщиков, и граждане вправе требовать у них отчета о работе. Мария отметила, что некоторым пенсионерам приходится выбирать между поездкой в транспорте и покупкой лекарств. Она поинтересовалась, не выбирают ли тюменских чиновников «на ярмарке дурней».