Умерьте аппетиты. Тюменские чиновники начали критиковать местных жителей за просьбы

Posted 17 декабря, 12:39
Published 17 декабря, 12:39
Modified 17 декабря, 12:47
Updated 17 декабря, 12:47
Во время «Прямой линии» с местными жителями глава района Ольга Зимина отреагировала на просьбу пенсионерки, призвавшей разработать программу бесплатного проезда для пенсионеров до Тюмени. В ответ на это глава района попросила пенсионерку быть поскромнее и умерить аппетиты.
«Нам всем нужно прислушаться к губернатору с точки зрения взвешивания и соразмерности своих желаний и реальности. Реальность такова: нужно немного поумерить желания, чтобы достичь больших целей», — сообщила чиновница.
При этом новый тренд подхватила Зимина у Александра Моора. Ранее он тоже делал заявления с похожей риторикой. По его словам, тюменцы должны не только требовать, но и вносить свой вклад в общее дело.