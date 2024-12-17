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Posted 17 декабря, 12:39

Published 17 декабря, 12:39

Modified 17 декабря, 12:47

Updated 17 декабря, 12:47

Тюменские чиновники начали критиковать местных жителей за просьбы

Умерьте аппетиты. Тюменские чиновники начали критиковать местных жителей за просьбы

17 декабря 2024, 12:39
Фото: Изображение Midjourney.

Тюменские чиновники начали критиковать местных жителей за просьбы

Чиновники в Тюмени заимели новый тренд на вооружение. Теперь они критикуют жителей региона за их чересчур наглые просьбы. Сначала быть поскромнее тюменцев попросил губернатор Александр Моор, а теперь — за ним повторила глава Тюменского района.

Во время «Прямой линии» с местными жителями глава района Ольга Зимина отреагировала на просьбу пенсионерки, призвавшей разработать программу бесплатного проезда для пенсионеров до Тюмени. В ответ на это глава района попросила пенсионерку быть поскромнее и умерить аппетиты.

«Нам всем нужно прислушаться к губернатору с точки зрения взвешивания и соразмерности своих желаний и реальности. Реальность такова: нужно немного поумерить желания, чтобы достичь больших целей», — сообщила чиновница.

При этом новый тренд подхватила Зимина у Александра Моора. Ранее он тоже делал заявления с похожей риторикой. По его словам, тюменцы должны не только требовать, но и вносить свой вклад в общее дело.

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Ранее сообщалось о том, что тюменский губернатор Моор начал записывать подкасты.

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