Выбор одежды женщинами в России назвали «политическим»

Исторически общей чертой для женщин всех народов было отсутствие традиции закрывать лицо, об этом указано в буклетах к выставочному проекту. Сведения были подтверждены снимком участниц Первого всероссийского съезда мусульманок в Казани 1917 года, сообщает издание inkazan.ru.