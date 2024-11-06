Выбор одежды женщинами в России назвали «политическим»
6 ноября 2024, 12:06
Фото: 1MI.
Масштабная этнографическая выставка, приуроченная ко Дню народного единства, открылась в Совете Федерации. Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев заявил, что в нашей стране нет традиции «закутывать женщин с головы до ног в темные ткани».
Валерий Фадеев подчеркнул, что «закутывание женщин» не является российской традицией, а также добавил: исконно русские наряды не предполагали подобных принципов.
— Это выбор. Выбор культурный, нравственный, если хотите — политический. Нам нужна женщина, укутанная с головы до ног в темные ткани, или нам нужна своя традиция? Эта выставка убедительно показывает, какой выбор правильный», — прокомментировал Валерий Фадеев.
Исторически общей чертой для женщин всех народов было отсутствие традиции закрывать лицо, об этом указано в буклетах к выставочному проекту. Сведения были подтверждены снимком участниц Первого всероссийского съезда мусульманок в Казани 1917 года, сообщает издание inkazan.ru.
Напомним, что весной этого года именно Фадеев выступал за запрет ношения никабов. По его мнению, одежда, мешающая распознаванию личности человека, способна повысить риски терроризма.
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