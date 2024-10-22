Прямая линия Моора: о чем спрашивают тюменцы губернатора?

Немало обращений поступает и по остающейся актуальной на протяжении уже нескольких месяцев проблеме с домами в Перевалово — там сотни домохозяйств, приобретённых как ИЖС, в одночасье оказались в подвешенном состоянии, так как в правилах землепользования они теперь являются объектами транспортной инфраструктуры и прочей структуры.