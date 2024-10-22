Прямая линия Моора: о чем спрашивают тюменцы губернатора?

Posted 22 октября, 07:33
Published 22 октября, 07:33
Modified 22 октября, 09:52
Updated 22 октября, 09:52
Вопросы дорожного строительства из года в год остаются актуальными в регионе. Жители региона жалуются на бесконечные ремонтные работы, пробки, отсутствие дорог в отдаленных районах и деревнях.
Тюменцы сетуют, что пробки на Московском тракте являются давно наболевшим вопросом и интересуются — почему власти не хотят открыть проезд через улицу Фармана Салманова.
«Не пора ли задуматься и открыть проезд по улице Фармана Салманова? Это в первую очередь проезд по улицам деревни Дударева Мирная, Цветочная, Тюменская (проезд закрыт незаконно). Открытие проезда по этим улицам позволит жителям ЖК Преображенский на Московском и ЖК Андерсен парк доезжать до дома напрямую, а не в объезд через Московский посёлок», — отмечает Алла А.
Жители поселка Богадинского (Филиповичи) жалуются на прокладываемую 4-х полосную дорогу по трассе Тюмень — Ялуторовск — Ишим — Омск.
«Выезд и заезд из Филиповичей не предусматривается на повороте где раньше был — теперь там две сплошные. В Филиповичах нет школы (так же кружков для детей), больницы, магазин и то один маленький, мы ездим в Богандинку. Чтобы заехать в Филиповичи приходится делать большой круг. Все жители возмущены. Хотелось бы, чтобы выезд и въезд нам сделали. Должна быть дорога-дублер с двусторонним движением, чтобы поселок функционировал вне зависимости от федеральной трассы», — сетует Ольга М.
На полное отсутствие дорог жалуются губернатору Моору жители села Перевалово, в частности 3-го Линейного проезда.
«Дорожное покрытие по нашему проезду состоит из глины и в нынешних погодных условиях проехать абсолютно не возможно, а тем более пройти. Мы обращались в главе Переваловского МО, а так же к главе Тюменского района с просьбой отсыпать наш участок дороги щебнем, но нам отказали», — сетуют селяне.
Также интересуют вопросы строительства дорог жителей микрорайонов Велижанский и Мелиораторов, Упоровского района и т. д.
Очень много вопросов поступивших в адрес губернатора Моора от тюменцев касается строительства школ, детский садов и больниц.
«Ново-Комарово — район новый, но уже хорошо заселён. Практически все семьи с детьми. Школа и сад просто необходимость. Московская школа переполнена, хотелось, чтобы дети ещё посещали спортивные секции, но в связи с отсутствием времени, реально встаёт вопрос: школа или тренировки. Также хотелось бы поликлинику, стоматологию в своём районе иметь, а не ездить на автобусах в другие районы», — отмечает Алла Д.
«Уважаемый Александр Викторович, внесите, пожалуйста, ясность по срокам строительства новой школы в с. Червишево. Уже очень много лет все только говорят, что скоро, но ситуация не меняется. Червишевское МО очень нуждается в строительстве новой школы! Не забывайте, что многодетным семьям были выделены участки в деревне Большие Акияры, застройка идет полным ходом, а куда пойдут учиться ребята из этих семей? Единственная школа переполнена и требует капитального ремонта», — пишет Ирина М.
Также тюменцы просят губернатора заняться вопросами строительства школы и детского сады в селе Перевалово, Мыса и других районов.
«Очень интересует вопрос, касающийся детских садов в сельской местности, а конкретно Переваловское МО. Идёт активная застройка домов, население растет, а в детский сад попасть не удаётся. В Переваловском МО 2 садика, и оба забиты под завязку», — пишет Дарина С.
Отмечают жители и острую нехватку воспитателей и учителей в детсадах и школах области.
«Беда во всех детских садах с кадрами. Периодически ребенок уже не хочет идти в сад, особенно когда снова и снова новый воспитатель. Никаких занятий, ничему не успевают даже учиться. Очень печально видеть ситуацию, которая происходит в детских садах. Воспитатель и учитель -очень важные люди в жизни наших детей», — пишут тюменцы.
Немало от тюменцев поступает в адрес главы региона Александра Моора жалоб, связанных с проведением КРТ. Жители областной столицы отмечают, что их дома застройщики выкупают за бесценок.
«Очень актуальный и важный на данный момент вопрос для жителей ДОКа (впрочем и для других районов тоже) связан с КРТ. Застройщики хотят скупить наши дома за бесценок. Называют смешные суммы, что мы даже однокомнатную квартиру не сможем купить. А ведь это семьи, где и 2, и 3, и может 4 детей. Мы не хотели и не хотим уезжать с нашей земли, но если уж и покупать нашу землю, то покупайте по стоимости, чтобы люди взяли себе достойное жилье», — пишет Алена С.
«Законы не должны работать против своего народа. Если закон позволяет забирать у тебя жилье (причем единственное жильё, купленное самостоятельно), то грош ему цена. Почему не спросив нас, чиновники вместе с застройщиками, забирают землю и дома за бесценок, позволяют себе нас оскорблять, считать „биомусором“ и совершенно не считаться с нами. При выплате компенсации должен соблюдаться принцип справедливости и равнозначности», — отмечает Наталья Б.
Тюменцы добавляют, что закон о КРТ в Тюмени следует отменить — в городе достаточно свободных земель для новой застройки.
Также жителей области интересуют вопросы, связанные с частыми коммунальными авариями, поддержкой многодетных семей, строительством новой ледовой арены, поступают жалобы, связанные со строительством заводов рядом с населенными пунктами.
Немало обращений поступает и по остающейся актуальной на протяжении уже нескольких месяцев проблеме с домами в Перевалово — там сотни домохозяйств, приобретённых как ИЖС, в одночасье оказались в подвешенном состоянии, так как в правилах землепользования они теперь являются объектами транспортной инфраструктуры и прочей структуры.
Анализ документов показывает, что застройщик все сделал в рамках закона.
«Вы утверждаете, что наш регион привлекателен для инвестиций как для больших организаций так и для частного бизнеса! Так почему же местным, доморощенным ИП чиновники связывают руки? Борисов строит доступное жилье, там проживают учителя, врачи, многодетные семьи. И последнее пожалуй самое важное. Эти доступные по стоимости дома нужны ветеранам СВО. Где как не на своём участке, где как в не своём доме можно быстрее вернуться к мирной жизни? Парни вернутся с войны, вернутся с Победой! Пожалуйста подумайте о них сейчас», — пишет Вячеслав Д.
«Пора уже всем сторонам сесть за круглый стол и решить вопрос в пользу людей. А мы наблюдаем какую-то битву титанов, в которой страдают люди. Необходимо создать рабочую группу, куда войдут сами жители, чиновники, застройщик, Россети и пр», — отмечает Александра Т.
Напомним, ранее губернатор Тюменской области Александр Моор проводил прямую линию с жителями региона в конце ноября 2023 года. Она стала рекордной по числу поступивших вопросов — тюменцы отправили более 1900 вопросов, касающихся сферы ЖКХ, строительства школ и детских садов, льготах, предоставляемых многодетным семьям и т. д.