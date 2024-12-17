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Posted 17 декабря, 05:34

Published 17 декабря, 05:34

Modified 17 декабря, 05:36

Updated 17 декабря, 05:36

Подарки в обход кассы: в Ишиме раскрыли кражу драгоценностей из ПВЗ

Подарки в обход кассы: в Ишиме раскрыли кражу драгоценностей из ПВЗ

17 декабря 2024, 05:34
Фото: 1MI.
Сюжет
Преступления
Жительница Ишима украла купленные через маркетплейс ювелирные изделия на 62 тыс. рублей. Знакомый сотрудник ПВЗ помог провести драгоценности мимо кассы.

Подозреваемая призналась, что заказала семь колец и крестик из золота с отложенной оплатой. Знакомого попросила отдать украшения домой якобы на примерку и не оформлять их получение в программе. После «неудачной» примерки женщина вернула ювелирку, а фактически — заклеенные пустые упаковки от драгоценностей.

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По версии следствия, 29-летняя женщина часть украшений оставила себе. Другую часть сдала в ломбард за 26 тыс. рублей и потратила деньги на свои нужды, сообщила пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

Сотрудники ПВЗ сообщили в полицию о краже, и безработную клиентку маркетплейса быстро нашли. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ. Обвиняемую до суда отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

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«Наш Город» сообщал, что в преддверии Нового года тюменки проводят в пунктах выдачи по несколько часов, парализуя их работу. Женщины примеряют десятки платьев, заказанных для праздника.

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#Марина Коржина#Происшествия#Ишимский район#Кражи#Преступления#Маркетплейс
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