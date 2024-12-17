Подарки в обход кассы: в Ишиме раскрыли кражу драгоценностей из ПВЗ

Posted 17 декабря, 05:34
Published 17 декабря, 05:34
Modified 17 декабря, 05:36
Updated 17 декабря, 05:36
Подозреваемая призналась, что заказала семь колец и крестик из золота с отложенной оплатой. Знакомого попросила отдать украшения домой якобы на примерку и не оформлять их получение в программе. После «неудачной» примерки женщина вернула ювелирку, а фактически — заклеенные пустые упаковки от драгоценностей.
По версии следствия, 29-летняя женщина часть украшений оставила себе. Другую часть сдала в ломбард за 26 тыс. рублей и потратила деньги на свои нужды, сообщила пресс-служба УМВД России по Тюменской области.
Сотрудники ПВЗ сообщили в полицию о краже, и безработную клиентку маркетплейса быстро нашли. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ. Обвиняемую до суда отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.
«Наш Город» сообщал, что в преддверии Нового года тюменки проводят в пунктах выдачи по несколько часов, парализуя их работу. Женщины примеряют десятки платьев, заказанных для праздника.