Подарки в обход кассы: в Ишиме раскрыли кражу драгоценностей из ПВЗ

Подозреваемая призналась, что заказала семь колец и крестик из золота с отложенной оплатой. Знакомого попросила отдать украшения домой якобы на примерку и не оформлять их получение в программе. После «неудачной» примерки женщина вернула ювелирку, а фактически — заклеенные пустые упаковки от драгоценностей.