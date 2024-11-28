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Posted 28 ноября, 11:41

Published 28 ноября, 11:41

Modified 28 ноября, 12:35

Updated 28 ноября, 12:35

Представитель Ингушетии опроверг родственную связь с мужчиной, домогавшимся школьницы

Представитель Ингушетии опроверг родственную связь с мужчиной, домогавшимся школьницы

28 ноября 2024, 11:41
Фото: 1MI.
Сюжет
Преступления
Полномочный представитель Республики Ингушетии в Тюменской области Тимур Даурбеков заявил, что мужчина, угрожавший дочери участника СВО, не является его родственником. Он требует наказания для молодого человека.

На днях стало известно, что мужчина вымогал фотографии интимного характера у школьницы из Тюмени. Когда девочка отказалась присылать ему материалы, он стал угрожать ей, об этом рассказал отец ребенка, участник специальной военной операции.

Молодой человек, который, предположительно, угрожал ребенку, начал утверждать, что его взломали. После вообще заявил, что «его дядя — глава ингушской диаспоры Тюмени».

«Наш город» связался с полномочным представителем Республики Ингушетии Тимуром Даурбековым в Тюменской области для разъяснения ситуации.

— В связи с распространяемой информацией в телеграм-каналах и других СМИ официально заявляю, что обвиняемый в непристойных действиях в отношении несовершеннолетней и угрозах ее семье не является моим родственником, не имел и не имеет никакого отношения к моей семье. В свою очередь, выступаю с резким осуждением в отношении лица, совершившего это преступление, — прокомментировал нам Тимур Даурбеков.

Он добавил, что «такие действия абсолютно неприемлемы и оскорбляют ингушский народ, как и всех граждан России».

— Подобные преступления должны строго наказываться по законам России, — высказал мнение полномочный представитель Республики Ингушетии.

Делом сейчас занимаются правоохранительные органы.

В Тюмени наглый мигрант домогается маленькой дочери бойца СВО, и угрожает ей. ВИДЕО
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Ранее «Наш город» писал о том, что неизвестный пытался похитить школьника в Тюменской области.

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