nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 декабря, 11:38

Published 6 декабря, 11:38

Modified 6 декабря, 12:09

Updated 6 декабря, 12:09

В Тобольске поймали банду, которая грабила ювелирные магазины

Операция «Бриллиант». В Тобольске поймали банду, которая грабила ювелирные магазины

6 декабря 2024, 11:38
Фото: 1MI.

В Тобольске поймали банду, которая грабила ювелирные магазины

В Тобольске перед судом предстанет целая преступная группа, занимавшаяся ограблением ювелирных магазинов, как оказалось, мозгом операции были два жителя Урала — отец и сын.

Как рассказали в УМВД по Тюменской области, оба подсудимых из Екатеринбурга вовлекали в свою работу молодых девушек, обещая им работу в стабильной компании, однако использовали их в своих мошеннических действиях. Кроме них, в деле участвовали еще несколько сообщников, их имена пока не разглашаются.

Рецидивист получил четыре года колонии за кражу денег у отца погибшего бойца СВО
Узнать подробнее

Начали с малого

Как выяснилось, оба главных организатора — мужчина из Екатеринбурга, ранее судимый за аналогичные преступления, а также его сын — несудимый и еще два сообщника разработали схему. Им требовались исполнительницы. Молодые женщины, которые были готовы переехать в Тюменскую область и пройти корпоративное обучение.

Согласившиеся девушки связывались с «руководителем отдела кадров», это была женщина, так же задержанная. Она собирала информацию о кандидатах, направляла на обучение, а также помогала с заселением в регионе. При этом в обязанности женщины также входило и обеспечение девушек всем необходимым на время обучения, которое длилось месяц, а также подбор нового персонала.

Я занималась сбором телефонов, организацией проживания, помогала найти жилье, а затем помогала устраиваться на работу, — рассказала задержанная

Всего в схему было втянуто около 10 девушек. Все они прибывали в регион, где начинали проходить обучение, которым занимались непосредственно организаторы схемы.

Тюменка перевела мошенникам почти 4 млн рублей
Узнать подробнее

Суть обмана

Проводилось обучение на конспиративной квартире. При этом сами же главы ОПГ представлялись под фальшивыми именами и обещали сотрудницам стабильную работу в консалтинговой фирме из сферы аудиторской деятельности. Доход также обещали серьезный. Как минимум 120-150 тысяч. После чего и начиналось обучение, которое, как ни странно, ни смутило потенциальных работниц.

По указам своих учителей, ученицы должны были устраиваться в ювелирные магазины и салоны и ломбарды, а также всегда быть на связи с кураторами, их постоянно контролировали, а как только женщина начинали доверять — использовали. Суть была в том, чтобы работница воровала ювелирные изделия из магазинов, минуя охрану, камеры и уходя от подозрений. После украшения изымались руководителями ОПГ, женщинам же выдавалась фиксированная выплата.

Многие специалистки работали так несколько месяцев, даже не думая обратиться в органы или уйти с такой работы, до тех пор, пока организаторов не взяли. Дело в том, что все участницы ОПГ подписывали договор о неразглашении под видом государственной тайны. Естественно, все договоры были подделками.

Цифра только растет. За прошедшую неделю мошенники украли у тюменцев 24 миллиона
Узнать подробнее

Арест

Наворовать сотрудницы ОПГ успели товара на сумму в 7 миллионов рублей. Входило туда все. Драгоценные камни, ожерелья, золото, серебро, кольца. Весь товар же хранился у злоумышленников на конспиративной квартире, большую часть украденного нашли силовики при обысках.

Работали в ОПГ по меньшей мере 4 человека и все отвечали за разные сферы деятельности, сейчас всем предъявлено обвинение, расследование дела завершено и направлено в суд.

Ранее сообщалось о том, что в Тюмени задержали вора, укравшего один ботинок из магазина.

Читайте также:
Криминальный Тобольск. Силовики города ожидают серьезный подъем преступностиС двумя бы не справился. В Тюмени задержали вора, укравшего один ботинок из магазинаТюменец выгулял собаку на 55 тысяч рублей
#Александр Смирнов#Общество#Видео#Происшествия#Тобольск#Кража#Криминал#Кражи
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: edit@nashgorod.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика