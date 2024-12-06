Операция «Бриллиант». В Тобольске поймали банду, которая грабила ювелирные магазины

Posted 6 декабря, 11:38
Published 6 декабря, 11:38
Modified 6 декабря, 12:09
Updated 6 декабря, 12:09
Как рассказали в УМВД по Тюменской области, оба подсудимых из Екатеринбурга вовлекали в свою работу молодых девушек, обещая им работу в стабильной компании, однако использовали их в своих мошеннических действиях. Кроме них, в деле участвовали еще несколько сообщников, их имена пока не разглашаются.
Как выяснилось, оба главных организатора — мужчина из Екатеринбурга, ранее судимый за аналогичные преступления, а также его сын — несудимый и еще два сообщника разработали схему. Им требовались исполнительницы. Молодые женщины, которые были готовы переехать в Тюменскую область и пройти корпоративное обучение.
Согласившиеся девушки связывались с «руководителем отдела кадров», это была женщина, так же задержанная. Она собирала информацию о кандидатах, направляла на обучение, а также помогала с заселением в регионе. При этом в обязанности женщины также входило и обеспечение девушек всем необходимым на время обучения, которое длилось месяц, а также подбор нового персонала.
Я занималась сбором телефонов, организацией проживания, помогала найти жилье, а затем помогала устраиваться на работу, — рассказала задержанная
Всего в схему было втянуто около 10 девушек. Все они прибывали в регион, где начинали проходить обучение, которым занимались непосредственно организаторы схемы.
Проводилось обучение на конспиративной квартире. При этом сами же главы ОПГ представлялись под фальшивыми именами и обещали сотрудницам стабильную работу в консалтинговой фирме из сферы аудиторской деятельности. Доход также обещали серьезный. Как минимум 120-150 тысяч. После чего и начиналось обучение, которое, как ни странно, ни смутило потенциальных работниц.
По указам своих учителей, ученицы должны были устраиваться в ювелирные магазины и салоны и ломбарды, а также всегда быть на связи с кураторами, их постоянно контролировали, а как только женщина начинали доверять — использовали. Суть была в том, чтобы работница воровала ювелирные изделия из магазинов, минуя охрану, камеры и уходя от подозрений. После украшения изымались руководителями ОПГ, женщинам же выдавалась фиксированная выплата.
Многие специалистки работали так несколько месяцев, даже не думая обратиться в органы или уйти с такой работы, до тех пор, пока организаторов не взяли. Дело в том, что все участницы ОПГ подписывали договор о неразглашении под видом государственной тайны. Естественно, все договоры были подделками.
Наворовать сотрудницы ОПГ успели товара на сумму в 7 миллионов рублей. Входило туда все. Драгоценные камни, ожерелья, золото, серебро, кольца. Весь товар же хранился у злоумышленников на конспиративной квартире, большую часть украденного нашли силовики при обысках.
Работали в ОПГ по меньшей мере 4 человека и все отвечали за разные сферы деятельности, сейчас всем предъявлено обвинение, расследование дела завершено и направлено в суд.
Ранее сообщалось о том, что в Тюмени задержали вора, укравшего один ботинок из магазина.