Операция «Бриллиант». В Тобольске поймали банду, которая грабила ювелирные магазины

По указам своих учителей, ученицы должны были устраиваться в ювелирные магазины и салоны и ломбарды, а также всегда быть на связи с кураторами, их постоянно контролировали, а как только женщина начинали доверять — использовали. Суть была в том, чтобы работница воровала ювелирные изделия из магазинов, минуя охрану, камеры и уходя от подозрений. После украшения изымались руководителями ОПГ, женщинам же выдавалась фиксированная выплата.