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Posted 13 декабря, 12:07

Published 13 декабря, 12:07

Modified 13 декабря, 12:09

Updated 13 декабря, 12:09

Тюменки парализовали работу ПВЗ популярных маркетплейсов.

Слишком много платьев! Тюменки парализовали работу ПВЗ популярных маркетплейсов

13 декабря 2024, 12:07
Фото: 1MI. Тюменки парализовали работу ПВЗ популярных маркетплейсов.

Тюменки парализовали работу ПВЗ популярных маркетплейсов

В преддверии Нового года жительницы Тюмени с большим энтузиазмом выбирают новогодние наряды и украшения для дома. Некоторые из них проводят в пункте выдачи заказов по несколько часов, примеряя десятки платьев и разбирая множество коробок с декором.

У пунктов выдачи начинают собираться очереди, а число возвратов достигает рекордных значений, в результате чего работа на ПВЗ может «встать» на несколько часов, об этом «Нашему городу» рассказала сотрудница одного из пунктов Руслана Громова.

«Некоторые заказывают себе по 20 платьев и еще по 10–15 единиц товаров с декором и прочими штучками для Нового года. В результате одна женщина может „заморозить“ выдачу на несколько часов, пока она все будет примерять и оценивать. В результате она берет одно платье и парочку коробок, а на остальное оформляет возврат», — рассказывает работница.

Кроме того, по словам Громовой, в последнее время поставщики стали чаще допускать ошибки в оформлении заказов. Например, вместо платья «молочного» цвета может прийти «бежевое». Если такая ошибка обнаруживается во время примерки, процесс оформления возврата занимает больше времени, так как товар вскрывался не в присутствии камер пункта выдачи заказов.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что не все тюменцы могут пользоваться доставкой товаров правильно. Горожане обманывают продавцов и злоупотребляют правами потребителей.

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