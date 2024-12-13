Слишком много платьев! Тюменки парализовали работу ПВЗ популярных маркетплейсов

Кроме того, по словам Громовой, в последнее время поставщики стали чаще допускать ошибки в оформлении заказов. Например, вместо платья «молочного» цвета может прийти «бежевое». Если такая ошибка обнаруживается во время примерки, процесс оформления возврата занимает больше времени, так как товар вскрывался не в присутствии камер пункта выдачи заказов.