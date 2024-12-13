Слишком много платьев! Тюменки парализовали работу ПВЗ популярных маркетплейсов

Posted 13 декабря, 12:07
Published 13 декабря, 12:07
Modified 13 декабря, 12:09
Updated 13 декабря, 12:09
У пунктов выдачи начинают собираться очереди, а число возвратов достигает рекордных значений, в результате чего работа на ПВЗ может «встать» на несколько часов, об этом «Нашему городу» рассказала сотрудница одного из пунктов Руслана Громова.
«Некоторые заказывают себе по 20 платьев и еще по 10–15 единиц товаров с декором и прочими штучками для Нового года. В результате одна женщина может „заморозить“ выдачу на несколько часов, пока она все будет примерять и оценивать. В результате она берет одно платье и парочку коробок, а на остальное оформляет возврат», — рассказывает работница.
Кроме того, по словам Громовой, в последнее время поставщики стали чаще допускать ошибки в оформлении заказов. Например, вместо платья «молочного» цвета может прийти «бежевое». Если такая ошибка обнаруживается во время примерки, процесс оформления возврата занимает больше времени, так как товар вскрывался не в присутствии камер пункта выдачи заказов.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что не все тюменцы могут пользоваться доставкой товаров правильно. Горожане обманывают продавцов и злоупотребляют правами потребителей.