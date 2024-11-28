Логистический центр Wildberries в Тюмени будет достроен к 2028 году

Логистический центр Wildberries построят на Московском тракте как часть индустриального парка «Московский», сообщили в «РБК Тюмень». Его площадь составит 150 тыс кв. метров. Строительство объекта, которое должно было завершиться в 2024 году, отложено до 2028 года.