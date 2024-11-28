Логистический центр Wildberries в Тюмени будет достроен к 2028 году

Posted 28 ноября, 03:45
Published 28 ноября, 03:45
Modified 28 ноября, 03:47
Updated 28 ноября, 03:47
Логистический центр Wildberries построят на Московском тракте как часть индустриального парка «Московский», сообщили в «РБК Тюмень». Его площадь составит 150 тыс кв. метров. Строительство объекта, которое должно было завершиться в 2024 году, отложено до 2028 года.
Сроки сдачи пришлось перенести из-за нехватки ресурсов для обеспечения инженерной и транспортной инфраструктуры, что может поставить под угрозу реализацию проекта в целом. Кроме того, увеличилась сумма проекта: с 8 до 11 млрд рублей.
Однако для пользователей маркетплейсов есть и положительная новость: первую очередь логистического центра в Тюменской области открывает Ozon. Теперь тюменцы смогут получать свои заказы гораздо быстрее.