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Posted 28 ноября, 03:45

Published 28 ноября, 03:45

Modified 28 ноября, 03:47

Updated 28 ноября, 03:47

Логистический центр Wildberries в Тюмени будет достроен к 2028 году

Логистический центр Wildberries в Тюмени будет достроен к 2028 году

28 ноября 2024, 03:45
Фото: 1MI.
Сюжет
Строительство
Изначально сдача и открытие комплекса были запланированы на 2024 год, но сроки пришлось перенести.

Логистический центр Wildberries построят на Московском тракте как часть индустриального парка «Московский», сообщили в «РБК Тюмень». Его площадь составит 150 тыс кв. метров. Строительство объекта, которое должно было завершиться в 2024 году, отложено до 2028 года.

Сроки сдачи пришлось перенести из-за нехватки ресурсов для обеспечения инженерной и транспортной инфраструктуры, что может поставить под угрозу реализацию проекта в целом. Кроме того, увеличилась сумма проекта: с 8 до 11 млрд рублей.

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Однако для пользователей маркетплейсов есть и положительная новость: первую очередь логистического центра в Тюменской области открывает Ozon. Теперь тюменцы смогут получать свои заказы гораздо быстрее.

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#Татьяна Курганова#Общество#Тюмень#Строительство#Московский тракт#Ресурсы#Wildberries#Маркетплейс#Логистический центр
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