Против оправдания присяжных: пойманных с 30 кг мефедрона тюменцев отправили в колонию

В 2020-м году двое мужчин забрали две сумки из тайника в лесу у деревни Решетникова Тюменского района. В сумках находилось примерно 30 килограммов наркотиков растительного происхождения, что стало одной из самых крупных партий, изъятых в регионе. Мужчины погрузили их в автомобиль, и в тот же день на одной из улиц деревни Решетникова их остановили.