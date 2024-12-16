Против оправдания присяжных: пойманных с 30 кг мефедрона тюменцев отправили в колонию

Posted 16 декабря, 08:34
Published 16 декабря, 08:34
Modified 16 декабря, 08:36
Updated 16 декабря, 08:36
В 2020-м году двое мужчин забрали две сумки из тайника в лесу у деревни Решетникова Тюменского района. В сумках находилось примерно 30 килограммов наркотиков растительного происхождения, что стало одной из самых крупных партий, изъятых в регионе. Мужчины погрузили их в автомобиль, и в тот же день на одной из улиц деревни Решетникова их остановили.
Позже в отношении наркодилеров было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 228 УК РФ (хранение и перевозка наркотических веществ), их поместили в СИЗО. Однако еще при задержании мужчины утверждали, что им неизвестно, что лежит в сумках. Один из фигурантов ссылался н ато, что его попросил перевезти сумку «знакомы из Казахстана».
Перед началом судебного разбирательства фигуранты ходатайствовали о рассмотрении дела с участием коллегии присяжных.
Как объяснил «Нашему городу» тюменский адвокат Павел Руснаков, обвиняемые по уголовным делам имеют право на рассмотрение дела с участием присяжных. Об этом они должны заявить в ходе предварительного расследования, после ознакомления с материалами дела. Это возможно, если вменяемая статья соответствует требованиям Уголовно-процессуального кодекса.
«Обычно это статьи, связанные с серьезными санкциями, вплоть до пожизненного лишения свободы. Ходатайств о рассмотрении дела с присяжными не так много, но они есть», — говорит Руснаков.
Для рассмотрения дела мужчин, задержанных с огромными сумками, набитыми наркотиками, привлекали присяжных. В рамках рассмотрения дела, фигуранты убеждали заседателей в том, что они не знали, что перевозил и запрещенные вещества им подкинули.
Судебное разбирательство началось в 2021 году и длилось почти два года. Рассмотрение дела проходило с участием присяжных, под председательством судьи Тюменского районного суда Натальи Казанцевой.
В результате присяжные вынесли фигурантам оправдательный приговор. Но на этом дело не закончилось. Решение присяжных было оспорено прокуратурой. Было заявлено, что количество наркотиков, в данном случае 30 килограммов, невозможно подбросить незаметно, что ставит под сомнение версию фигурантов.
«При вынесении оправдательного вердикта часто, хотя, скорее, всегда, прокуратура обжалует это решение, и дело направляют на повторное рассмотрение. Так может продолжаться долго: оправдание — оспаривание — новое рассмотрение», — проясняет Руснаков.
Однако несколько кругов судебных тяжб фигурантам проходить не пришлось. В этом году мужчин все же признали виновными и приговорили к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима, о чем «Нашему городу» сообщил собственный источник.
«Приговором Тюменского районного суда фигуранты признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 228 УК РФ. Наказание назначено каждому фигуранту», — указал инсайдер.
Известно, что один из фигурантов ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности и отбывал наказание в колонии. Он был известен в криминальных кругах под прозвищем «Малайка». Также, в прошлом, в 2010-х, он был замешан в других тяжких преступлениях, включая незаконное оборот оружия и вымогательство.
Как указывает адвокат Руснаков, по 12 лет фигурантом могли дать из-за того что присяжные нашли причины для более снисходительного приговора, ведь санкция статьи предусматривает более строгое наказание — до 15 лет лишения свободы.
«Обычно, если коллегия присяжных по вердикту указывает, что фигурант не достоин снисхождения, то дают максимальное наказание. Но здесь, судя по всему, были снисхождения», — говорит адвокат.
Отметим, что обычно былые судимости при вынесении приговора считаются отягчающим обстоятельством.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что экс-сотрудник правоохранительных органов из Тюмени, который ранее занимал должность дежурного, подозревается в причастности к организации подпольной лаборатории по производству мефедрона. Вместе с сообщником он также занимался распространением наркотиков в фасованном виде.