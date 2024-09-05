Любовь зла. Тоболяк принес своей возлюбленной наркотики в СИЗО и сам сел за решетку

Информацию передает пресс-служба судов по Тюменской области. Перед входом в СИЗО, мужчина прошел все проверки, а шприц заранее оставил в сумке. После общения с любимой, сумку забрал обратно вместе с передачками. Перед тем, как отдавать своей возлюбленной продукты сразу заявил сотрудникам, что ничего запрещенного не передает.