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Published Сегодня, 13:08

Modified Сегодня, 13:18

Updated Сегодня, 13:18

Тоболяк принес своей возлюбленной наркотики в СИЗО и сам сел за решетку

Любовь зла. Тоболяк принес своей возлюбленной наркотики в СИЗО и сам сел за решетку

5 сентября 2024, 13:08
Фото: 1MI

Тоболяк принес своей возлюбленной наркотики в СИЗО и сам сел за решетку

В Тюменском СИЗО произошел необычный случай. Рецидивист решил порадовать свою возлюбленную, сидевшую в СИЗО и купил ей наркотики. Для того, чтобы их удалось пронести, смешал их с водой и поместил в шприц.

Информацию передает пресс-служба судов по Тюменской области. Перед входом в СИЗО, мужчина прошел все проверки, а шприц заранее оставил в сумке. После общения с любимой, сумку забрал обратно вместе с передачками. Перед тем, как отдавать своей возлюбленной продукты сразу заявил сотрудникам, что ничего запрещенного не передает.

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Однако сотрудники ФСИН нашли шприц с наркотиками и сказали мужчине оставаться на месте. Он сразу понял, что его хотят передать полиции и сбежал из СИЗО в Тобольск.

Нашли рецидивиста уже в городе, ранее у него были непогашенные судимости, поэтому суд назначил горе-любовнику 5 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось о том, что В Тюмени при покупке наркотиков задержали беременную женщину.

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#Александр Смирнов#СИЗО#Наркотики#Криминал
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