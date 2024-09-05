Любовь зла. Тоболяк принес своей возлюбленной наркотики в СИЗО и сам сел за решетку

Posted Сегодня, 13:08
Published Сегодня, 13:08
Modified Сегодня, 13:18
Updated Сегодня, 13:18
Информацию передает пресс-служба судов по Тюменской области. Перед входом в СИЗО, мужчина прошел все проверки, а шприц заранее оставил в сумке. После общения с любимой, сумку забрал обратно вместе с передачками. Перед тем, как отдавать своей возлюбленной продукты сразу заявил сотрудникам, что ничего запрещенного не передает.
Однако сотрудники ФСИН нашли шприц с наркотиками и сказали мужчине оставаться на месте. Он сразу понял, что его хотят передать полиции и сбежал из СИЗО в Тобольск.
Нашли рецидивиста уже в городе, ранее у него были непогашенные судимости, поэтому суд назначил горе-любовнику 5 лет лишения свободы.
Ранее сообщалось о том, что В Тюмени при покупке наркотиков задержали беременную женщину.